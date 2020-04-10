الصحة: 30% من ضحايا كورونا توفوا قبل الوصول للمستشفيات وهذه أسباب زيادة الوفيات

كتب وليد عبد السلام



كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان أن 30% من الحالات المتوفاة بفيروس كورونا قد توفت قبل الوصول للمستشفيات.

وقالت وزارة الصحة إن ارتفاع الحالات المتوفاة يأتي بسبب عدم التشخيص السليم وعدم الذهاب للمستشفيات المتخصصة المنوط بها العلاج مثل الحميات والمستشفيات الصدرية بالإضافة إلي كون هذه الحالات أعمارها فوق 50 عاما فضلا عن اصابتها بأمراض مزمنة مثل الضغط والقلب والسكر .



وقالت وزارة الصحة والسكان أن عدد الحالات التي توفت اليوم الجمعة 17 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 135 حالة كما طالبت وزارة الصحة المواطنين بالابلاغ عن الإصابات فور الشعور بالأعراض من خلال الاتصال بالخط الساخن 105 الذى يعمل على مدار 24 ساعة .





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.



وأوضح بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الرصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.



وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



