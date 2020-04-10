اليوم السابع
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"الصحة اليمنية" تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لكشف تفاصيل أول إصابة بكورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:39 ص
"الصحة اليمنية" تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لكشف تفاصيل أول إصابة بكورونا التجهيزات الطبية بمركز العزل فى وادى حضرموت باليمن
إيمان حنا

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قال وكيل وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي، إن مؤتمرا صحفيا سيعقد اليوم لإعلان تفاصيل الحالة المكتشفة، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت. وفق وكالة أنباء سبأ،.

وقال الدكتور الوليدى، إن الحالة المكتشفة في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وإن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادى الأعلى، الدكتور معين عبدالملك، قد شدد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا عالميا على الاقتصاد الوطني، واهمية البناء على قرار وقف اطلاق النار والهدنة الإنسانية للإعلان عن قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطنين في كافة مناطق اليمن دون استثناء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، عبر تقنية "الاتصال المرئي"، لمناقشة آخر مستجدات التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا عالميا وأثره عل الاقتصاد الوطني، والوضع النقدي والسياسات النقدية الضرورية للحفاظ عل استقرار العملة، إضافة إلى وضع التموين الغذائي والدوائي وكيفية توفير وخزن الاحتياطات اللازمة، وأولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية.

 


اليمن

وباء كورونا

اول اصابة بكورونا فى اليمن

الصحة اليمنية

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