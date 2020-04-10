اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العراقية تعلن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:46 م
الصحة العراقية تعلن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها أن الصحة العراقية أعلنت تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

من ناحية أخرى أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، الأربعاء.

وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين مساء الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.

وبعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة قبل أقل من شهر، وتحديدا فى 10 مارس الماضى، شهدت البلاد تصاعدا كبيرا فى حالات الإصابة بالعدوى، وإن كانت معدلات الوفاة فيها تظل أقل بشكل كبير من الدول الأكثر تضررا فى أوروبا.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت الأربعاء الماضى تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32 ألفا و226 حالة، ونقلت وكالة أنباء الاناضول عن السلطات التركية الإعلان الذى أشار أيضا إلى أن حالات التعافى من الوباء فى البلاد وصلت إلى 1864 حالة.

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية ذكرت فى تقرير لها الثلاثاء الماضى، أن معدل الإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا أصبح الأسرع فى العالم، مشيرة إلى أنه برغم بسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا، فإن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يصر على أن العمل العادى يجب أن يستمر.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ الإعلان عن ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بكورونا فى تركيا قبل أربعة أسابيع، وصل عدد الإصابات إلى 30.217 (حتى السادس من أبريل)، ورغم أن معدل الوفيات تظل أقل مما فى دول أخرى ضربها الوباء بشدة، حيث يوجد بتركيا 649 حالة وفاة، إلا أن أرقام العدوى تشير إلى أن تركيا لديها أسرع عدد متزايد من الحالات المؤكدة فى العالم.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذى اعتاد على استخدام الأساليب المتشددة، قد رفض دعوات نقابات الأطباء والسياسيين المعارضين بوقف ذهاب الناس إلى العمل والبقاء فى المنزل، وأصر على أن عجلة الاقتصاد يجب أن تظل دائرة.


العراق

كورونا

فيروس كورونا

إصابات كورونا

كورونا نيوز

اصابات كورونا فى مصر

وفيات كورونا

احصائيات كورونا

عدد المصابين بكورونا فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة