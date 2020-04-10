اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 05:00 م
خالد صلاح
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البرتغال تتجه لتمديد العزل العام بسبب فيروس كورونا حتى 1 مايو

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:43 م
البرتغال تتجه لتمديد العزل العام بسبب فيروس كورونا حتى 1 مايو اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لشبونة (رويترز)

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قال رئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دى سوزا، اليوم الجمعة، إنه سيقترح الأسبوع القادم تمديد العزل العام على مستوى البلاد حتى الأول من مايو مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 15 ألفا، ومن المرجح أن يوافق البرلمان على الطلب.

 

كانت البرتغال قد أعلنت فى 18 من مارس آذار حالة الطوارئ 15 يوما ووافقت الأسبوع الماضى على تمديد الفترة 15 يوما آخرين حتى 17 من أبريل نيسان.

 

وقال ريبلو دى سوزا، الذى خضع هو نفسه للحجر الصحى أسبوعين الشهر الماضى رغم أن نتيجة الفحوص التى أجريت له كانت سلبية، خلال مؤتمر صحفى "يجب أن نركز بشدة على معركة لم نحسمها بعد".

 

وأعلنت البرتغال عن تسجيل 15472 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن و435 وفاة، وهو أقل بكثير من جارتها إسبانيا التى سجلت 15843 حالة وفاة حتى الآن هى ثانى أعلى حصيلة فى العالم بعد إيطاليا.

 

وشددت الحكومة البرتغالية قيود العزل العام خلال عطلة عيد القيامة حيث أغلقت جميع المطارات أمام الرحلات التجارية وحظرت السفر الداخلى من التاسع حتى 13 من أبريل.

 


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