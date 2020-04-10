اليوم السابع
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الأزهر يعلن المشروعات البحثية للطلاب والإرشادات العامة لإعدادها.. تعرف عليها

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:56 م
الأزهر يعلن المشروعات البحثية للطلاب والإرشادات العامة لإعدادها.. تعرف عليها قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بنشر المشروعات البحثية المقترحة للطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي، مع توضيح كل ما يتعلق بهذه الأبحاث للطلاب والتواصل الدائم معهم لتبسيط الأمور عليهم، وذلك في إطار التحول الإلكتروني الذي تشهده العملية التعليمية هذه الأيام وتحويل محنة كورونا إلى منحة تكسب الطلاب مهارات التعليم عن بعد والاستفادة من الثورة التكنولوجية.
 
وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن منظومة التعليم عن بعد تسير بشكل جيد، في ظل تخصيص مواقع وروابط تعليمية إلكترونية للطلاب يستطيعون الدخول عليها في أي وقت وتكرار مشاهدة الدروس وهو ما يمكن الطلاب من الفهم الجيد للمادة العلمية، وتكسب مهارات الدخول على المكتبات الإلكترونية والاستفادة منها وتكوين ثقافة عامة لدى الطالب عن المواد العلمية التي يدرسها.
 
وأعلن الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن المشروعات البحثية المقترحة لطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، وكذلك الإرشادات العامة بشأن إعداد المشروعات البحثية، وهي كما يلي:
 
يُراعى عند إعداد المشروع البحثي محل اختيارك (فردي- جماعي) ما يلي:
 
1- قراءة المشروع البحثي الاسترشادي جيدًا قبل اختيار الموضوع البحثي الذي سيتم إعداده، علمًا بأن المشروع الاسترشادي رُوعِي فيه أن يكون في مستوى الطالب المتوسط.
 
2- تحرِّي الدقة عند كتابة بياناتك الشخصية، وعدم إغفال شيء منها.
 
3- قراءة عنوان المشروع البحثي قراءةً مُتأنية قبل الشروع في الكتابة. 
 
4- مطالعة الكتب والمصادر التي سوف تستعين بها في إعداد مشروعك البحثي. 
 
5- الاستشهاد بالآيات القرآنية، والأحاديث النبويَّة التي تتصل بمشروعك البحثي.
 
6- مراعاة قواعد اللغة العربية، والأساليب اللغوية حسب المقرَّر الدراسي الخاص بك.
 
7- مراعاة حسن العرض، ودقة الصياغة عند إعداد مشروعك البحثي.
 
8- الحرص التام على ترابط الأفكار وتسلسلها عند عرض العناصر المختلفة؛ ليخرج البحث وحدة واحدة.
 
9- تحري الدقة في عرض الأفكار والمعلوماتِ المتصلة بمشروع بحثك.
 
10- عدم إغفال أي محور من المحاور المنصوص عليها في مشروعك البحثي.
 
11- عدم الخروج عن عنوان المشروع البحثي محل اختيارك.
 
12- مراعاة الدقة في توثيق المعلومات من مصادرها الأصيلة (ورقية أو إلكترونية).
 
13- الالتزام بتسليم البحث في موعده المُحَدّد.
 
مرفق مع هذه الإرشادات أنموذج استرشادي لكل مرحلة تعليمية، وهو أنموذج على سبيل التوجيه والإرشاد، ومن ثم فلا يحق للطالب اختياره مشروعًا بحثيًّا.
 
الإرشادات-العامَّة-1
الإرشادات-العامَّة-1

 

النموذج-الاسترشادي-المرحلة-اللبتدائية-
النموذج-الاسترشادي-المرحلة-اللبتدائية-

 

العنوان
العنوان

 

العنوان-2
العنوان-2

 

العنوان-3
العنوان-3

 

المحاور
المحاور

 

النتائج
النتائج
الاول
الاول

 

الثاثلث
الثاثلث

 

الثالث
الثالث

 

الثاني
الثاني

 

الخامس-ب-الأول
الخامس-ب-الأول

 

الرابع-الابتدائي-المشروع-الول
الرابع-الابتدائي-المشروع-الول

 

السادس-ب-الأول
السادس-ب-الأول

 

الغذاء-حياة-2
الغذاء-حياة-2

 

المشروع-الثالث
المشروع-الثالث

 

المشروع-الثالث-2
المشروع-الثالث-2

 

المشروع-الثاني
المشروع-الثاني

 

المشروع-الثاني-00
المشروع-الثاني-00

 

الموضوعات-البحثية-المُقْتَرَحة-للمرحلة-الابتدائية
الموضوعات-البحثية-المُقْتَرَحة-للمرحلة-الابتدائية

 

طلاب-المرحلة-الاعدادية
طلاب-المرحلة-الاعدادية

 

العنوان
العنوان

 

العنوان-2
العنوان-2

 

العنوان-3
العنوان-3

 

محاور-المشروع
محاور-المشروع

 

محاور-المشروع-2
محاور-المشروع-2

 

محاور-المشروع-3
محاور-المشروع-3

 

نتائج-البحث
نتائج-البحث

 

الصف الأول الاعدادي (2)
الصف الأول الاعدادي (2)

الصف الأول الاعدادي (3)
الصف الأول الاعدادي (3)

الصف الأول الاعدادي
الصف الأول الاعدادي
الثاني الاعدادي (2)
الثاني الاعدادي (2)

 

الثاني الاعدادي (3)
الثاني الاعدادي (3)

 

الثاني الاعدادي
الثاني الاعدادي

 

الصف الثالث الإعدادي (2)
الصف الثالث الإعدادي (2)

 

الصف الثالث الإعدادي (3)
الصف الثالث الإعدادي (3)

 

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

 

النموذج-علمي
النموذج-علمي

 

العنوان
العنوان

 

العنوان-2
العنوان-2

 

المحاور
المحاور

 

المحاور-2
المحاور-2

 

المحاور-3
المحاور-3

 

 
نتائج-البحث
نتائج-البحث
 
الأول الثانوي علمي (2)
الأول الثانوي علمي (2)

 

الأول الثانوي علمي (3)
الأول الثانوي علمي (3)

 

الأول الثانوي علمي
الأول الثانوي علمي

 

الصف الثاني الثانوي علمي (2)
الصف الثاني الثانوي علمي (2)

 

الصف الثاني الثانوي علمي (3)
الصف الثاني الثانوي علمي (3)

 

الصف الثاني الثانوي علمي
الصف الثاني الثانوي علمي

 

النموذج-الاسترشادي-ادبي
النموذج-الاسترشادي-ادبي

 

النموذج-الاسترشادي-ااسم-الطالب
النموذج-الاسترشادي-ااسم-الطالب

 

العنوان
العنوان

 

العنوان-2
العنوان-2

 

المحاور
المحاور

 

المحاور-2
المحاور-2

 

الملخص
الملخص

 

الأول الثانوي أدبي (2)
الأول الثانوي أدبي (2)

الأول الثانوي أدبي (3)
الأول الثانوي أدبي (3)

الأول الثانوي أدبي
الأول الثانوي أدبي

الثاني الثانوي أدبي (2)
الثاني الثانوي أدبي (2)

الثاني الثانوي أدبي (3)
الثاني الثانوي أدبي (3)

الثاني الثانوي أدبي
الثاني الثانوي أدبي

 

 

 


قطاع المعاهد الازهرية

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