اتصال هاتفى مشترك بين الملك سلمان وترامب وبوتين على خلفية اجتماع أوبك

كتب محمد جمال

جرى اتصال هاتفى مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وجرى خلال الاتصال بحسب " واس" استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الجمعة إن الاتفاق النهائى لمجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج العالمى بواقع 10 ملايين برميل يوميا، والذى أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض.

وقال الأمير عبد العزيز لرويترز عبر الهاتف إنه يأمل أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحسب بل للعالم أجمع.