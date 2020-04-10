إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز الباجور فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سعيد أبو السعود رئيس الوحدة المحلية بمناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ إزالات فورية تعدي على الأرض الزراعية بناحية كفر مناوهلة وعلي مساحة 500م2 عبارة عن بناء بالطوب الأحمر وسط زراعات الموالح، كما تم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف على 35م2 بناحية كفر مناوهلة، تنفيذا للقانون وتنفيذاً لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية في تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لأي حالة تعدي علي الأرض الزراعية وتحت إشراف المحاسب محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

كما تم إزالة فورية بناحية كفر مناوهلة عباره عن خزان صرف بالشارع العام خاص بأحد المواطنين وتمت الإزالة بلودر الوحدة المحلية و عمال وفني الوحدة بالإشتراك مع نقطة شرطة سبك الضحاك.

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية في تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات في إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

وشمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.