اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز الباجور فى المنوفية

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:16 م
إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز الباجور فى المنوفية جانب من إزالة التعديات
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس سعيد أبو السعود رئيس الوحدة المحلية بمناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ  إزالات فورية تعدي على الأرض الزراعية بناحية كفر مناوهلة وعلي مساحة 500م2 عبارة عن بناء بالطوب الأحمر وسط زراعات الموالح، كما تم  تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف على 35م2 بناحية كفر مناوهلة، تنفيذا للقانون وتنفيذاً لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية في تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لأي حالة تعدي علي الأرض الزراعية وتحت إشراف المحاسب محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

 

كما تم  إزالة فورية بناحية كفر مناوهلة عباره عن خزان صرف بالشارع العام خاص بأحد المواطنين  وتمت الإزالة بلودر الوحدة المحلية و عمال وفني الوحدة بالإشتراك مع نقطة شرطة سبك الضحاك.

 

وكان تقرير وزارة التنمية  المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية في تنفيذ القرارات الصادرة من  رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

 

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة  والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

 

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات في إتخاذ كافة الإجراءات  الإحترازية والوقائية  لمواجهة  فيروس كورنا المستجد  وذلك حتى نهاية مارس 2020.

 

وشمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

 

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية  بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

فيروس كورونا

كلنا واحد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة