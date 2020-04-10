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ألمانى يطعن صبيا عراقيا حتى الموت.. والشرطة تعتقل الجانى

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:00 م
ألمانى يطعن صبيا عراقيا حتى الموت.. والشرطة تعتقل الجانى قاتل - صورة ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت شرطة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، مقتل صبى عمره 15 سنة،  على يد شخص ألمانى طعنه بسكين أثناء قيادته دراجة في شوارع مدينة تسيله، شمال غربي البلاد.
 
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن الصبى كان   يقود الدراجة بالقرب من محطة سكة حديد تسيله عندما هاجمه رجل 29 سنة، ووصفت الشرطة الاعتداء بأنه "عملية طعن"، وتوفي الصبي، وهو عراقي مقيم في تسيله، في وقت لاحق في المستشفى الذى تم نقله إليها.
 
وتمكن مارة من السيطرة على المشتبه به، واعتقلته الشرطة بتهمة الاشتباه في القتل، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيقات اليوم .
 
وبحسب متحدثة باسم الشرطة، أفاد شهود عيان بأن المعتدي، الذي تم تعريفه فقط بأنه مواطن ألماني، كان يقف عند مدخل أحد المباني قبل الهجوم الذي وقع دون سابق إنذار، وقالت المتحدثة إن المشتبه به بدا مرتبكا عند القبض عليه.
 
حيثيات القضية وكذلك الدافع مازالت غير معروفة بسبب صمت الفاعل. وبحسب ما هو متوفر من معلومات حتى الآن، فإن الفاعل والضحية لم يكونا يعرفان بعضهما، بحسب النيابة العامة، ولم يكن هناك أي شجار أو حتى أي تواصل بين الاثنين.
 
وبعد الجريمة، قامت الشرطة بإغلاق مكان وقوع الجريمة، الواقع بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في المدينة.
 
 

ألمانيا

قتل

طفل عراقى

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