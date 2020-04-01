اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:45 ص
خالد صلاح
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93% من قراء اليوم السابع يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بفيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:41 ص
93% من قراء اليوم السابع يؤيدون تكثيف حملات توعية المواطنين بفيروس كورونا استطلاع اليوم السابع

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وافق 93% من قراء اليوم السابع على مقترحات استمرار حملات التوعية التي تشجع المواطنين على الاستمرار في منازلهم، والالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للوقاية من فيروس كورونا.

كانت الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية على أعلى المستويات للوقاية من فيروس كورونا، كان أبرزها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ومدها أسبوعين آخرين، ثم فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة مساء، في محاولات استباقية لمنع خطر انتشار فيروس كورونا بين المصريين، بعد الأرقام الكبيرة التي حصدها الفيروس من الأرواح ببعض الدول الأوروبية وأمريكا.

 

نتيجة-الاربعاء

كورونا

فيروس كورونا

المستشفيات الجامعية

المستشفيات الخاصة

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