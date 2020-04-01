42 ألف طالب أولى ثانوى بالشرقية يستعدون للامتحانات المنزلية الأحد المقبل

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تسليم طلاب الصف الأول الثانوى شرائح التابلت الخاصة بأداء الامتحان التجريبى إلكترونيا للفصل الدراسى الثانى، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 5 أبريل وحتى يوم الاربعاء 22 أبريل الجارى، من المنازل حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب وتفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، متمنياً لأبنائه الطلاب النجاح والتوفيق وإجتياز الامتحانات التجريبية وامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

من جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم قد اعتمد جدول الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوى لإداء امتحان الفصل الدراسى الثانى إلكترونيا خلال الفترة من يوم الأحد 5 أبريل وحتى يوم الأربعاء 22 أبريل الجارى من المنازل من الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصرا وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأشار وكيل اول وزارة التربية والتعليم، إلى أنه من المقرر أن يؤدى 41 ألفا و998 طالبا وطالبة الامتحان التجريبى من المنزل، مؤكدا أنه من حق الطالب والذى لديه شبكه نت منزلى (واى فاي) ولم يتمكن من الحصول على شريحة التابلت أداء الامتحان من خلال الدخول عبر شبكة الواى فاى كنوع من التسهيل والتيسير على أبنائنا الطلاب.

يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوى سيؤدون الامتحانات التجريبية للفصل الدراسى الثانى إلكترونيا من الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة عصراً بدءاً من يوم الأحد 5 أبريل فى مادة اللغة العربية ولمدة ثلاث ساعات.

ويوم الاثنين 6 أبريل فى مادة اللغة الاجنبية الأولى ولمدة ساعتان ونصف.

ويوم الثلاثاء 7 أبريل فى مادة الأحياء ولمدة ساعة ونصف.

ويوم الأربعاء 8 أبريل فى مادة الجغرافيا ولمدة ساعة ونصف.

ويوم الخميس 9 أبريل فى مادة اللغة الأجنبية الثانية ولمدة ساعة ونصف.

ويوم الاثنين 13أبريل فى مادة الرياضيات ولمدة ثلاث ساعات.

ويوم الثلاثاء 14 أبريل فى مادة الفلسفة والمنطق ولمدة ساعة ونصف.

ويوم الأربعاء 15 أبريل فى مادة الفيزياء ولمدة ساعة ونصف.

ويوم الثلاثاء 21 أبريل فى مادة التاريخ ولمدة ساعة ونصف.

ويوم الأربعاء 22 أبريل فى مادة الكيمياء ولمدة ساعة ونصف.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.