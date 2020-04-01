وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بنقيب أطباء ومجلس النقابة لتعزيز سبل التعاون

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور هشام شوقى مسعود إجتماع مع الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وذلك بمكتب وكيل الوزارة لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين مديرية الشئون الصحية، ونقابة أطباء الشرقية، والتكاتف بين المؤسستان فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها المحافظة من الأحداث الطارئة بخصوص فيروس كورونا المستجد، والخطط المقترحة فى توفير القوى البشرية من الأطباء فى حالة حدوث أى مستجدات، والاحتياج إليهم، وقامت النقابة بدعم المديرية بعدد من الماسكات، والجونتيات، والكحول، وبدل العزل" التى تحتاجها المستشفيات، فى الإجراءات الوقائية، والاحترازية.

وفى السياق نفسه قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على وحدة طب الأسرة بهرية رزنة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، لمتابعة إنتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدة، حيث تفقد الأماكن المختلفة، والعيادات الخارجية التى تم نقلها من المستشفيات، مثل عيادة الرمد، كما وجه بتوفير استراحات للمترديين على للوحدة خارج المبنى، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، لمنع التكدس والتجمعات، مع ترك مسافات لا تقل عن متر بين كل مواطن وآخر، وأكد على ضرورة تكثيف الأنشطة التوعوية ووضع ملصقات توعوية تهدف لتثقيف وتوعية المواطنين عن الأمراض المعدية والفيروسية المستجدة، وعمل إرشادات خاصة لزيادة الوعى الصحى لدى المواطنين

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.