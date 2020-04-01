اليوم السابع
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وزير الإسكان البريطانى: تسعى لإجراء 25 ألف فحص كورونا يوميا بحلول منتصف أبريل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:51 ص
وزير الإسكان البريطانى: تسعى لإجراء 25 ألف فحص كورونا يوميا بحلول منتصف أبريل كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك لقناة سكاي نيوز اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تسعى لزيادة عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا إلى 25 ألفا يوميا بحلول منتصف أبريل الجاري مقارنة مع 12750 فحصا في الوقت الراهن.

وبدأت بريطانيا فحص العاملين في القطاع الطبي إلى جانب المرضى في المستشفيات. لكن البعض ينتقد الإجراءات ويقول إن الفحص لا يجرى بوتيرة سريعة أو على نطاق واسع بما يكفي.

وصرح جنريك بأنه جرى فحص 8240 شخصا يوم الاثنين فيما خضع أكثر من 900 من موظفي قطاع الصحة للاختبارات في مطلع الأسبوع.

وقال "نملك الآن القدرة على فحص 12750 شخصا يوميا، كنا نركز القدرات المتاحة على من هم في حالة حرجة وهو ما كان بناء على نصيحة طبية".

وتابع "نعتقد أننا سنتمكن في غضون أيام من رفع طاقتنا الراهنة من 12750 إلى 15 ألفا وهذه زيادة كبيرة لكنها لا تزال بعيدة عما نطمح له، لذلك بحلول منتصف أبريل نتوقع أن نصل إلى 25 ألفا".

 


بريطانيا

وزير الإسكان البريطاني

كورونا

فيروس كورونا

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