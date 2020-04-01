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وزير الأوقاف ينعى الدكتور حمدى زوزوق ويكلف وفد من الوزارة لحضور جنازته

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:56 م
وزير الأوقاف ينعى الدكتور حمدى زوزوق ويكلف وفد من الوزارة لحضور جنازته الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق
كتب - إسماعيل رفعت

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نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود حمدى زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق، قائلاً:"إنا لله وإنا لله راجعون باسمي وباسم جميع العاملين بالأوقاف ننعى بخالص الأسى والحزن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق ، ونتقدم لأسرته بخالص العزاء ، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم في خدمة الإسلام والمسلمين".

 

وأضاف جمعة قائلاً:"نؤكد أن الأمة قد فقدت عالما ومفكرا كبيرا مستنيرا  سائلين الله عز وجل أن يتقبل صالح أعماله و أن يغمره بعميم رحمته ، وأن يلهم آله وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان"، منيبًا عدد من رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة فى وفد برئاسة الشيخ جابر طايع لحضور تشييع الوزير الأسبق.

 

والدكتور محمود حمدى زقزوق عين مدرسا للفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - عام 1969، كما عمل أستاذ مساعد - عام 1974، وعمل أستاذ - عام 1979، ثم وكيلاً لكلية أصول الدين بالقاهرة ورئيس قسم الفلسفة والعقيدة (1978- 1980).

 

كما عين زقزوق، عميداً لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في الفترة من عام (1987وحتى 1989)، ومن عام (1991حتى 1995)، ثم نائبًا لرئيس جامعة الأزهر - عام 1995، إلى أن تم تعينه وزيرًا للأوقاف عام 1996.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور محمود حمدي زقزوق، المفكر الإسلامي، ووزير الأوقاف الأسبق، في نهاية يناير الماضي، بمؤتمر تجديد الفكر الديني الذي عقده الأزهر الشريف، تقديرًا لجهوده في تجديد الفكر الإسلامي، وتعزيز السِّلم، ونشر سماحة الإسلام.

 

 


وزير الاوقاف

وفاه حمدى زقزوق

حمدى زقزوق

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الأوقاف

وزير الأوقاف

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