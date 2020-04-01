اليوم السابع
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وباء كورونا یتسلل للإعلام التركى.. إصابة عاملين بشبكة قنوات TRT

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:08 م
وباء كورونا یتسلل للإعلام التركى.. إصابة عاملين بشبكة قنوات TRT الرئيس التركيى رجب طيب اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أبلغ مدير قنوات TRT التركية التى يمتلكها النظام التركى، العاملين بالقناة، عن وجود حالات ظهرت فيها نتائج فيروس كورونا إيجابية.ووفقا لصحيفة احوالر التركية، ينتشر فيروس كورونا بين العاملين في مجال الإعلام في تركيا بشكل كبير، فبعد ظهور حالات مصابة بالفيروس في قناة CNN Türk وقناة NTV في الأيام الماضية، وصل وباء كورونا أيضا للقناة الرسمية التركية TRT.

 

تحاول الحكومة التركية منع تبرعات جمعتها رئاسة بلدية إسطنبول لمواجهة فيروس كورونا المستجد بلغت قيمتها 6.5 مليون ليرة، وسط أزمة اجتياح الفيروس القاتل فى محافظات تركية.

 

ووفقا لوكالة سبوتنيك على نسختها التركية، وصلت التبرعات التي جمعتها رئاسة بلدية إسطنبول لمساعدة من يعيشون ضوائق مالية من المواطنين بسبب تفشي وباء كورونا لـ 6.5 مليون ليرة في 3 أيام فقط، ورغم ذلك تحاول وزارة الداخلية التركية بقيادة سليمان صويلو منعها.

 

ووفقا للتقرير، قام مكتب حاكم إسطنبول بتجميد حسابين مصرفيين بناء علي الرسالة الموجهة للمصارف التي تم فتح حسابات للتبرع بها، وذلك بعد قرار التعميم الذي صدر عن وزير الداخلية سليمان صويلو.

 

ويوجد في الحسابات التي تم تجميدها الآن حوالي 1 مليون 429 الف ليرة وحوالي 899 ألف لدي المصرف العام، وحوالي 530 الف في إحدي المصارف الخاصة.


تركيا

كورونا

قنوات TRT التركية

الاعلام التركى

فيروس كورونا

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