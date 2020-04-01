اليوم السابع
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نجل ترامب يهاجم الديمقراطيين: الرئيس الأمريكى حذرنا من الصين وأنتم حاربتموه

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:26 م
نجل ترامب يهاجم الديمقراطيين: الرئيس الأمريكى حذرنا من الصين وأنتم حاربتموه دونالد ترامب الابن
ريهام عبد الله

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وواصل دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكى، هجومه الشديد على الحزب الديمقراطى، مؤكدا أن ترامب قد شدد على أهمية تأمين الحدود، لكن الديمقراطيون واصلوا محاربته فى كل خطوة بهذا الطريق، وفقا لما أكده.

ونشر نجل الرئيس الأمريكى صورة عبر حسابه الرسمى بانستجرام، للرئيس ترامب ومكتوب عليها :"لقد أخبرنا بأن نؤمن حدودنا، لقد أخبرنا أن نقلل اعتمادنا على الآخرين، لقد حذرنا من الصين، الديمقراطيون حاربوه وبقوة فى كل خطوة من الطريق".

دونالد ترامب الابن
دونالد ترامب الابن

 

وفى سياق آخر توجه دونالد ترامب الابن، بالشكر إلى العاملين في المجال الطبي، مشيرا إلى أنهم في خط المواجهة أمام فيروس كورونا القاتل، كما نوه  الى ضرورة الاستجابة لتعليمات الوقاية من غسل اليدين والبقاء في المنزل، مضيفا الامر بأيدينا حيث يمكن أن نكون أول خط دفاع ضد ذلك الطاعون.

وقال دونالد ترامب الابن، عبر حسابه بموقع انستجرام:"للمرة الألف.. شكرا لجميع العاملين في المجال الطبي أول المستجيبين لدينا في ذلك الوقت العصيب.. نحن جميعًا في هذا معًا لكنهم في الخطوط الأمامية".

وأضاف: "شخص ما أخبرني يبلغ من العمر 20 عامًا بالبقاء في المنزل.. يمكننا أن نكون أفضل دفاع لنا ضد هذا الطاعون أو يمكن أن يكون أسوأ عدو لنا.. إنه حرفياً خيارنا، الصعب وغير مريح ..إنه خيارنا !".

وتابع قائلا: "يمكننا إنهاء هذا عاجلاً أو يمكننا إطالة بقاءه من خلال التهور.. قوموا بعزل الذات وتجنبوا الاتصال غير الضروري، وضرورة غسل يديكم اللعينة واستخدام الحس السليم".

 


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