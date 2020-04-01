اليوم السابع
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مكة تبث رسائل توعوية ضد "كورونا" عبر ألغاز تحاكى الوباء

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:46 م
مكة تبث رسائل توعوية ضد "كورونا" عبر ألغاز تحاكى الوباء تعقيم مكة
وكالات

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ابتكرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمدينة مكة المكرمة، طريقة شيّقة وجذابة للوصول إلى المواطنين والمقيمين بهدف رفع نسبة الوعى لديهم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد؛ وذلك ببثها يومياً من خلال منصتها الرسمية على "تويتر" ألغازاً تحاكى الوباء وسبل الوقاية من الفيروس.

وبدأت فكرة الألغاز التى تأخذ فى إطارها التوعوى في المقام الأول، إلى شغل الناس بما يعود عليهم بالنفع والفائدة فيما يخص الفيروس أوقات منع التجول، والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لتعم الفائدة، ومن خلال رسالتها المجتمعية للمساهمة فى رفع نسبة الوعى.

وقامت المدينة الطبية بمكة كذلك، منذ بداية الأزمة؛ بإعداد مواد إعلامية توعوية تستهدف العمالة المنزلية كأول منشأة صحية تقوم بذلك لمساعدة الأسر السعودية فى تنبيه العاملات المنزليات والسائقين والعاملين لديهم بطرق الوقاية.

ولاقت الألغاز التوعوية، والتى لا تخلو من الكمامة والمعقم وغيرها من المستلزمات الطبية، تفاعلاً كبيراً، عطفاً على أن المدينة تُشارك متابعيها من المواطنين والمقيمين حول تلك الألغاز التى تبثها بشكل يومى؛ بهدف رفع نسبة الوعى بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد.

وبلغت الألغاز التى بثَّتها المدينة الطبية حتى الآن 5 ألغاز توعوية، لاقت تفاعلًا تجاوز الـ200 ألف خلال الأيام الماضية؛ ما يبرهن ذلك نجاح الفكرة المبتكرة من المدينة الطبية للتوعية ضد فيروس "كورونا" بعيداً عن الطرق التقليدية.


مكة المكرمة

السعودية

كورونا فى السعودية

فيروس كورونا

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