اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:04 ص
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مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حريق بمبنى سكنى بنيويورك

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:48 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حريق بمبنى سكنى بنيويورك حريق - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت الشرطة ووسائل إعلام في وقت متأخر يوم الثلاثاء، إن أربع سيدات لقين حتفهن وأصيب شخص بعد اندلاع حريق في مبنى سكني في حى برونكس بنيويورك. وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن الحريق شب في شقة بالطابق السادس وإن أربع سيدات من شقتين مجاورتين بنفس المبنى نقلتا إلى مركز برونكس كير الطبي حيث أعلنت وفاتهما.

وأضافت الإدارة أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق ولم تكشف عن هوية الضحايا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شخصا نقل إلى المستشفى مصابا بحروق. ولم ترد إدارة إطفاء مدينة نيويورك على طلبات للتعليق.

 


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نيويورك

حى برونكس

حريق مبنى سكنى

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