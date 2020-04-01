مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حريق بمبنى سكنى بنيويورك

رويترز

قالت الشرطة ووسائل إعلام في وقت متأخر يوم الثلاثاء، إن أربع سيدات لقين حتفهن وأصيب شخص بعد اندلاع حريق في مبنى سكني في حى برونكس بنيويورك. وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن الحريق شب في شقة بالطابق السادس وإن أربع سيدات من شقتين مجاورتين بنفس المبنى نقلتا إلى مركز برونكس كير الطبي حيث أعلنت وفاتهما.