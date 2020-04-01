اليوم السابع
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مصدر: معلومات المخابرات الأمريكية تشير لهجوم محتمل مدعوم من إيران بالعراق

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:17 م
مصدر: معلومات المخابرات الأمريكية تشير لهجوم محتمل مدعوم من إيران بالعراق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال مسئول أمريكى لرويترز، اليوم الأربعاء، إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية فى العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه وليس على غرار الهجوم الصاروخى الذى شنته طهران فى العراق فى يناير،
 
وأضاف المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران.
 
ولم يكشف المسئول، المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.
 
و كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد حذر فى وقت سابق إيران من دفع "ثمن باهظ" إذا هاجمت ميليشياتها القوات الأمريكية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
 
وقال ترامب، إن وكلاء إيران يخططون لمهاجمة قواتنا وطهران ستدفع ثمنا كبيرا جراء ذلك.
 
وخلال الساعات الماضية، خرج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على شعبه فى خطابه اليومى ليؤكد للأمريكيين أنهم مقبلين على أيام سوداء خلال الأسبوعين المقبلين، وبالتأكيد عندما يعلن الرئيس الأمريكى هذا النبأ الحزين، فإن لديه من الأرقام والوقائع ما يؤكد هذا التوقع السيئ، وهو ما أشار له أمريكيين، حيث مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة، يحذر مسؤولون من أن المرض قد يودى بحياة ما بين 100 إلى 200 ألف أمريكي، حتى إذا استمر السكان فى البقاء بمنازلهم، والحد من اتصالهم بالآخرين.
 

العراق

ايران

المخابرات الامريكيه

القوات الامريكيه فى العراق

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