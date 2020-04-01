اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:40 م
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لمكافحة إنتشار كورونا..

مدينة إسنا تستكمل تعقيم وتطهير مكاتب البريد والكنائس ومنافذ بيع السلع.. صور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:29 م
مدينة إسنا تستكمل تعقيم وتطهير مكاتب البريد والكنائس ومنافذ بيع السلع.. صور مدينة إسنا تستكمل تعقيم وتطهير مكاتب البريد والكنائس
الأقصر – أحمد مرعى

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استكمل رجال مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حلاتهم المكثفة لتعقيم وتطهير مكاتب البريد ومنافذ بيع السلع والمنتجات للمواطنين ومجلس المدينة، والأديرة والكنائس والمنشآت المختلفة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID 19"، وذلك ضمن خطة تطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة بناءاً على توجيهات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى.

وقال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه قامت الأجهزة التنفيذية بالمدينة بأعمال رش وتعقيم عدد من المصالح الحكومية والخدمية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من خطر إنتشار العدوى، مؤكداً على أنه تم التنسيق مع الإدارة البيطرية بإسنا لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمركز وتم تعقيم ورش عدد من الأماكن فى وحدة كومير البيطرية وهى:- (حاجر كومير – ترعة ناصر – المجلس القروى – مكاتب البريد – الوحدات الصحية – مراكز الشاب – ادارة الاوقاف – ماكينة الصراف الآلى – وعدد من الصيدليات).

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا على أن الإدارة البيطرية والإدارة الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمركز تواصل مجهوداتها، وذلك لإستكمال باقي المركز في أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية على مستوى المركز والقرى التابعة.

وكان قد صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم إستكمال حملات النظافة فى القرى والنجوع المختلفة، ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لإطلاق حملات نظافة مكثفة بمختلف الشوارع والمدن والقرى لمكافحة انتشار القمامة والمخلفات والأوبئة والفيروسات بكافة أنحاء المحافظة، فى إطار خطط المحافظة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم إطلاق تلك الحملات بناءاً على خطة النظافة ورفع الإشغالات والتي تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، حيث قامت الإجهزة التنفيذية بقرية الدير بحملة نظافة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات بمنطقة بنك التنمية وشارع الوحدة المحلية وبجوار الإرشاد الزراعي، وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق مما لاقى إستحسان المواطنين.

1 مدينة إسنا تستكمل تعقيم وتطهير مكاتب البريد والكنائس
1 مدينة إسنا تستكمل تعقيم وتطهير مكاتب البريد والكنائس

 

اعمال التعقيم بالمنشآت بالمدينة
اعمال التعقيم بالمنشآت بالمدينة

 

اعمال التعقيم بمجلس المدينة
اعمال التعقيم بمجلس المدينة

 

أعمال التعقيم والتطهير بمقر مجلس المدينة
أعمال التعقيم والتطهير بمقر مجلس المدينة

 

تطهير ورش مكاتب البريد
تطهير ورش مكاتب البريد

 

تعقيم مكتب بريد باسنا
تعقيم مكتب بريد باسنا

 

تعقيم وتطهير احد المنافذ بمدينة اسنا
تعقيم وتطهير احد المنافذ بمدينة اسنا

 

جانب من تعقيم وتطهير شوارع المدينة
جانب من تعقيم وتطهير شوارع المدينة

 

حملات التعقيم اليومية بمدينة اسنا
حملات التعقيم اليومية بمدينة اسنا

 


الاقصر

حملات التعقيم والتطهير بالاقصر

مدينة اسنا

تعقيم كنائس الاقصر

رش مجلس مدينة اسنا

مكافحة فيروس كورونا

فيروس كورونا

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