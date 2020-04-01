محمد بن راشد: نحن أقوى مجتمعين ..والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحى

كتبت مريم بدر الدين

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، رلجميع دول العالم التي تواجه وباء فيروس كورونا، مؤكدا أنه بتكاتف الجميع وتعاونهم سننتصر على هذا العدو الخفي.

وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر": "رسالتنا لجميع دول العالم : نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين .. والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحي واقتصادي وسياسي مختلفة وسريعة .. ومواكبة لأحداث يمكن أن تشل حركة العالم في أسابيع".



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وتابع :"إرجاع أغلب طلابنا ومواطنينا في الخارج لأرض الدولة تم بكل سلاسة .. ومن بقي منهم لظروف استثنائية هم محل رعاية مستمرة .. فريقنا الداخلي والخارجي فريق قوي ... ومواطنينا في الداخل أو في الخارج سيبقون محل عناية فائقة".



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وأضاف :"عقدت اجتماعاً مع الشيخ عبدالله بن زايد .. ومجموعة من سفرائنا بالاضافة لغرفة العمليات بوزارة الخارجية .. كوادرنا الدبلوماسية أظهرت كفاءة استثنائية .. وتعاملهم كان على مستوى الحدث من ناحية الاستباقية والاستعداد الكامل لكافة الظروف ... لهم كل التقدير من كل الوطن".



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ومن ناحية أخرى قالت منظمة الصحة العالمية، إن النظام الصحي فى دولة الإمارات العربية المتحدة متقدم وقوى ويمتلك المقومات التى تمكنه من تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة، لا سيما الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة وأحدث التجهيزات اللازمة للاستجابة لفيروس كورونا.

وقالت المنظمة، فى تصريحات نشرتها صحيفة "الرؤية" الإماراتية، إنها تتابع عن قرب درجة جاهزية القطاع الصحى فى الإمارات، من حيث القدرة على رصد الحالات عند نقاط الدخول واكتشافها وتوفر أماكن العزل والحجر الصحى الملائمة وبروتوكولات العلاج المناسب للحالات وكذلك التتبع النشط للمخالطين، وأيضاً من حيث التعامل مع تعزيز التوعية بين أفراد المجتمع بسبل الوقاية.

وقال استشارى الوبائيات فى المنظمة، الدكتور أمجد الخولى، إن منظمة الصحة العالمية، تتابع بالتقدير دور القيادات الصحية فى دولة الإمارات والتى تقود الجهود المبذولة وتعمل بشفافية وتركز على إشراك المجتمع، ومنذ اليوم الأول لاكتشاف ذلك الفيروس الجديد فى الصين وإلى أن تم الإعلان عنه بوصفه جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية، هناك تواصل مستمر بين المدير الإقليمى لشرق المتوسط ووزير الصحة ووقاية المجتمع.