اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مباحثات بين وزيرى الطاقة الأمريكى والروسى .. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:00 ص
مباحثات بين وزيرى الطاقة الأمريكى والروسى .. اعرف التفاصيل دان برويليت
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى وزير الطاقة الأمريكى دان برويليت، محادثات عبر الهاتف مع نظيره الروسى ألكسندر نوفاك بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، إن الاتصال جاء بعد يوم من اتفاق الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية على أن يناقش الوزيران التراجع الذي تشهده أسواق النفط العالمية.

وتراجعت أسعار النفط بشدة بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من انتشار فيروس كورونا ونتيجة للصراع بين روسيا والسعودية حول حصة كل منهما في سوق النفط.

وقالت شايلين هاينس المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية إن الوزيرين أجريا "محادثات بناءة بشأن الاضطرابات الراهنة في أسواق النفط العالمية".  


امريكا

وزراء امريكا

روسيا

الطاقه الامريكيه

النفط العالمى

اسعار النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض: نتوقع من 100 إلى 240 ألف حالة وفاة فى أمريكا بسبب كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:43 ص

صحفية من واشنطن لـ"إكسترا نيوز": هناك تيار متفائل في أمريكا بالانتصار على كورونا يتزعمه ترامب

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:40 م

هل أمريكا اللاتينية ستلحق بأوروبا مع انتشار وباء كورونا؟.. البرازيل أكثر الدول إصابة نتيجة لاستهتار رئيسها بالإجراءات الوقائية.. انهيار النظام الصحى يهدد القارة.. وخبيرة اقتصادية: الوباء ينشر البطالة والفقر

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:00 م

أمريكا تعرض رفع العقوبات عن فنزويلا مقابل اتفاق لاقتسام السلطة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

كيف واجهت "الرعاية الصحية" كورونا بمستشفيات التأمين الصحى الشامل؟

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

أستاذ أورام يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا: مخلق وليس طبيعيا

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

هل يجوز تعيين الموظف بعقد مؤقت فى الأعمال القانونية.. المحكمة التاديبية تجيب

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

مطالب برلمانية بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة