اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فض سوقي دملو وميت الحوفيين ببنها حفاظا على المواطنين من كورونا.. صور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:09 م
فض سوقي دملو وميت الحوفيين ببنها حفاظا على المواطنين من كورونا.. صور فض سوق مخالف بدملو وميت الحوفيين ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مجموعة من التجار سوقا شعبيا مخالفا بقريتى دملو وميت الحوفيين التابعة لمركز ومدينة بنها فى القليوبية، ضاربين بقرار رئيس مجلس الوزراء والإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد عرض الحائط، ومعرضين حياة المواطنين لخطر انتقال هذا الفيروس لهم.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بقيادة أحمد سليمان رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها، حملة مكبرة لفض تلك الأسواق، بناء على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بفض جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار تنفيذ قرار منع الأسواق مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع الشرطة بالمحافظة.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

91237420_2764989363617968_6619594812834185216_n
 

 

فض سوق دملو وميت الحوفيين ببنها 3
فض سوق دملو وميت الحوفيين ببنها 3

 

فض سوق دملو وميت الحوفيين ببنها 4
فض سوق دملو وميت الحوفيين ببنها 4

 

فض سوق دملو وميت الحوفيين ببنها
فض سوق دملو وميت الحوفيين ببنها

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

بنها

سوق الحوفيين

كفر الجزار

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة