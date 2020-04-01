اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:42 م
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غلق وتشميع 2272 منشآة وتطهير 2220 أخرى بالشرقية خلال مارس بسبب الكورنا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:21 م
غلق وتشميع 2272 منشآة وتطهير 2220 أخرى بالشرقية خلال مارس بسبب الكورنا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حصاد الإجراءات التى اتخذتها المحافظة فى مجابهة فيروس كورونا خلال الفترة من 16 حتى 31 مارس 2020 ، موضحا أنه تم غلق وتشميع 776 كافية ومقهى ومصادرة 1663 شيشة وغلق 1136 مركز تعليمى وحضانة و 131 قاعة أفراح و299 نادى رياضى وفض 375 سوق وتطهير وتعقيم 2220 منشأة خدمية وحكومية.

وأوضح المحافظ،فى بيان له اليوم،أن تلك القرارات شملت غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة الى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تضم تجمعات للمواطنين بالاضافه الى منع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا على صحة وأرواح العاملين والمواطنين .

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بغلق المحال التجارية من الـ 5 مساءً حتى الـ 6 صباحًا بإستثناء جميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، وكذلك قرارا بحظر التجوال على حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الـ ٧ مساءً حتى الـ 6 صباحًا يوميا مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص كإجراء احترازى للحد من تجمعات المواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضيه ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع 776 كافية ومقهى ومصادرة 1663 شيشة وغلق 1136 مركز تعليمى وحضانة و 131 قاعة أفراح و299 نادى رياضى وفض 375 سوق وتطهير وتعقيم 2220 منشأة خدمية وحكومية.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 

 

 


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