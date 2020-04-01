غداً.. فصل التيار الكهربى عن تقسيم النور بالغردقة.. تعرف على السبب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربي ، غداً الخميس، عن تقسيم النور شمال الغردقة، طبقا للخطة الموضوعة، لفصل التيار الكهربي، لصيانة المحولات الدورية بالغردقة.

َوكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن فصل التيار الكهربى عن تقسم النور سيكون غداً بدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهرا ، لصيانة المحولات الدورية.

وكانت أغلقت صباح اليوم فرق الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، التيار الكهربى عن عدة نناطق متفرقك بالغردقة بدا من التاسعة صباحا والمقرر أن تستمر حتى الثانية لصيانة المحولات

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن .