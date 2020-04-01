اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غداً.. فصل التيار الكهربى عن تقسيم النور بالغردقة.. تعرف على السبب

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:24 ص
غداً.. فصل التيار الكهربى عن تقسيم النور بالغردقة.. تعرف على السبب محول كهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر ، عن فصل التيار الكهربي ، غداً الخميس، عن تقسيم النور شمال الغردقة، طبقا للخطة الموضوعة، لفصل التيار الكهربي، لصيانة المحولات الدورية بالغردقة

َوكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن فصل التيار الكهربى عن تقسم النور سيكون غداً بدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهرا ، لصيانة المحولات الدورية

وكانت أغلقت صباح اليوم فرق الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، التيار الكهربى عن عدة نناطق متفرقك بالغردقة بدا من التاسعة صباحا والمقرر أن تستمر حتى الثانية لصيانة المحولات

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن .

 

 


البحرالاحمر

الغردقة

فصل التيار الكهربي

صيانة المحولات الدورية

تقسيم النور

شمال البحر الاحمر

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غداً.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:21 م

فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمدينة نقادة فى قنا

السبت، 28 مارس 2020 05:37 م

فصل التيار الكهربى عن مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الخميس والسبت القادم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:21 ص

فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمدينة نقادة بقنا ..تعرف عليها

الإثنين، 23 مارس 2020 05:23 م

فصل الكهرباء عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

الأحد، 22 مارس 2020 01:11 ص

غداً.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

السبت، 21 مارس 2020 02:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة