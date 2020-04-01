عين شمس تخصص مستشفى العبور لعزل أعضاء هيئة التدريس والمرضى لمن تثبت إصابتهم بكورونا

كتب محمود راغب

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارا بتخصيص مستشفى العبور التخصصى كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بجامعة عين شمس والمرضى المتواجدين بمستشفيات جامعة عين شمس، والذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكد القرار على التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى، على أن ينفذ هذا القرار من اليوم، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وكان الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس أصدر قرار يقضى بالعمل بنصف القوة بين موظفي الإدارة العامة بالجامعة ووحداتها بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، على أن يضع مديرى العموم النظام الكفيل بضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه الفترة بما لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات ومعلومات، من خلال تواجد نصف القوة خلال كل فترة مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بناء علي الاجراءات الإحترازية التى تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال تقليل العدد المتواجد داخل الجامعة

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات وحدات التعليم الإلكترونى وIT بالكليات، إدارة تكنولوجيا المعلومات CIO وشبكة المعلومات الجامعية ، مركز إنتاج المقررات الالكترونية، الإدارة العامة للامن الجامعى، إدارة الدفاع المدنى ، إدارة الخدمات الداخلية بالإدارة بالإدارة العامة للشئون الإدارية، الإدارة العامة للشئون الهندسية.



