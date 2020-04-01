صور.. محمد طعيمة موهبة جديدة بالشرقية يغنى لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ

الشرقية- فتحية الديب

موهبة جديدة لشاب صاعد من محافظة الشرقية، أعتمد على نفسه في التقديم للجمهور من أجل أن يصنع لنفسه اسما في بدايته في عالم الغناء، عانى كثيرا في الصغر من السفر من مدينة الزقازيق إلى القاهرة، لكي ينمي موهبته وأملا في اكتشافه من قبل نجوم الطرب، ولم يستسلم، حتى جاءته الفرصة لتقديم أول أغنية له تعرض في تتر أحد المسلسلات في شهر رمضان بعنوان: "ربنا يخليك ياصاحبي" هو الشاب الصاعد "محمد طعيمة".

وقال" محمد طعيمة" من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حاصل علي بكالويوس نظم ومعلومات جامعة الزقازيق، حبه للغناء منذ الطفولة، وأول مرة قام بالغناء فيها في حياته منذ كان عمره 8 سنوات، في حفل زفازف خاله، وكانت الأغنية حزينة ليس لها علاقة بالفرح وهي "مابلاش نتكلم في الماضي" للمطرب عمرو دياب، وأعجب الحضور بصوته.

وتابع" طعيمة" أنا من أسرة بسيطة وبالنسبة لهم كان الموضوع صعب لمساعدتي في تنمية موهبتي في الغناء، بدأت أعتمد علي نفسي، وأعافر وأحوش فلوس من مصروفي اليومي، للسفر إلي للقاهرة للبحث عن مطرب أو موسيقار يشجعني وكتير نمت في الشارع من أجل حبي للغناء.

يؤمن الشاب الصاعد بالصدف التي تأتي للإنسان، موضحا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2015، عندما وجهت له دعوة من صديقه له للغناء في حفل زفافه كنوع من المجاملة، فذهبت وغنيت وبعدها روحت للمنزل، وفجاءة فؤجئت بإتصال من الحاج "عادل قورة" مسئول عن أحدي القاعات بأحد الأندية الشهيرة بمحافظة الشرقية، وبيقولي تعالي غني في القاعة من بكرة، أنا سمعتك في الفرح وبحثت عن رقم هاتفك، وصوتك حلو أوي، وكانت قمة سعادتي وفرحتي التي لا توصف، ومن هنا كانت بدايتي حيث كان الحاج "قورة" وش الخير عليه، وغنيت في الأفراح في القاعة لمدة 5 شهور، بأجر يومي 10 جنيهات فقط، والأجر كان رمزي مقابل تقديمي للناس والمساعدة في شهرتي، وبدأت أغني في حفلات كتيرة وفي أفراح وطلبت للغناء في حفلات في المنصورة والقاهرة.

وعن طموحه قال: لو سألتي أي مطرب في بدايته، عن طموحك هيقول نفسي أكون زي مثل العندليب الأسمر، لأن الغناء القديم هو الأساسي، وبحب جدا الفنان " تامر حسني" لأنه رمز التفاءل ودايما بيصدر طاقة إيجابية للناس، ونفسي أقابله والكثير بيقولي يوجد شبه كبير بينك وبينه.

وعن مشروعاته الجديدة، قال "طعيمة" أنه يلقي دعم كبير من الفنان خالد بيومي نقيب الموسقيين بالشرقية، و أنه قام بالإنتهاء من أول أغنية له، كلمات رضا برهامي وألحان أحمد عبد الفتاح، سوف تعرض في تتر أحد المسلسلات في شهر رمضان القادم بإذن الله، وهي بعنوان " ربنا يخليك ياصاحبي " يابختي بيك يا ال وقت الشدة راجل ومش خواف يابختي بيك يا ال تسد عين الشمس.. ومش بتخاف يال متربي علي الغالي يا ابن الأصول يا ال عمرك ما قولت كلمة إلا وتبقي قد القول.. لو لقيتني في وقت شدة ووقت ضيقة ألاقي ايدك ممدودة لي في دقيقة ربنا يخليك ياصاحبي.. ربنا ما يرميك في ضيقة.. رقبتك سدادة ومجدع كالعادة ومفيش منك إثنين.. بتقدر وتطمن وأنا وياك مطمن هلاقي زيك فين..

وفي نهاية حديثه قام بغناء " قمر سيدنا النبي، و، ويا عالم بحالنا يارب، وأغنية شعبي للفنان رضا البحراوي وأغنية للمطرب لؤي.

و جانبه قال " خالد بيومي" نقيب الموسقيين بالشرقية، وعضو نقابة الموسقيين العامة، إن" محمد طعيمة" إنضم رسميا لنقابة الموسقيين من اللجنة الماضية، ومن الأصوات الجملية التي لها مستقبل كبير وأفضل من مطربين متواجدين علي الساحة حاليا.











