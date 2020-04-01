اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. صرف معاشات بالمدارس ومكاتب بريد شبرا النخلة وبلبيس

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:05 م
صور .. صرف معاشات بالمدارس ومكاتب بريد شبرا النخلة وبلبيس جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مقار المدارس ومراكز الشباب المخصصة،لصرف المعاشات،بمحافظة الشرقية،تطبيق للإجراءات الاحترازية الموضوعة من لمنع التجمعات ، حيث تواجد أصحاب المعاشات فى الأماكن المعده للانتظار،وتواجد الشباب المتطوعيين لتنظيم وتسهيل تسليم المستحقين رواتبهم .

فقام شباب قرية شبرا النخلة ، بمركز بلبيس ، بإشراف جنات الخشن رئيس للوحدة المحلية ، بإعداد صوان وكراسى أنتظار لكبار السن لاستلام المعاش .

كما تفقد الدكتور أحمد عبد العاطى نائب محافظ الشرقية ، الإجراءات الوقائيه المتبعه أثناء صرف المعاشات بمركز مدينه بلبيس يصاحبه سياده اللواء سامى علام رئيس مجلس مدينة بلبيس وهشام مسعود مدير الإداره التعليميه بلبيس ،

وتفقد صرف المعاشات بمدرسة أبو عيسى لصرف معاش التأمينات ومدرسه ميتكيس لصرف معاشات مكتب البريد .

كان أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تخصيص المدارس و مراكز الشباب كمنافذ جديدة لصرف معاشات شهر أبريل بجانب مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى التابعه لجميع البنوك بهدف تيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس والازدحام امام مكاتب البريد فى ظل ما إتخذته الدولة من إجراءات إحترازيه ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بأصحاب المعاشات ، وتسعى لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم، من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف المعاش لهم بالمدارس، ومراكز الشباب، منعاً للتكدس وحفاظًا على سلامتهم .

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية ، لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعاملين بمكاتب البريد والمنافذ الجديدة بالمدارس ، ومراكز الشباب المعتمدة بعد تعقيمها جيدا وتوفير الأجواء المناسبة حتى يؤدى العاملون عملهم على أكمل وجه من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

يذكر أن محافظ الشرقية قد عقد إجتماع موسعاً مع مسئولى هيئتى ( البريد والتأمينات والمعاشات) بحضور وكيلى وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة للاتفاق على تحديد المدارس ومراكز الشباب التى تصلح كمنافذ لمكاتب البريد لصرف المعاشات منها خلال شهر ابريل منعا للتزاحم على مكاتب البريد وماكينات الصرف الالى

أوضح المحافظ أنه تم الحصر من قبل الهيئه القوميه للبريد للمناطق والمراكز ذات الكثافات العاليه فى صرف المعاشات وتم فتح اماكن اخرى بديله بها للتيسير والتسهيل على المواطنين وحمايتهم والحفاظ عليهم .

يشار ان محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 

جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات (1)
جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات

 

جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات (2)
جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات 

 

جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات (3)
جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات 

 

جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات (4)
جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات

 

جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات (5)
جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات

 

جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات (6)
جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات

 

جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات (7)
جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

صرف المعاشات

نائب محافظ الشرقية

مقار المدارس لصرف المعاشات

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدارس ومكاتب بريد تشارك فى صرف المعاشات ببورسعيد.. والمحافظ يطلب ترك مسافات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:16 م

صور.. صرف المعاشات من المنافذ الإضافية فى المنيا وإجراءات وقاية ضد "كورونا"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:04 م

صور.. محافظ أسيوط: تعقيم وتطهير منافذ صرف المعاشات لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:51 م

صرف المعاشات فى الوادى الجديد دون تكدس وتخصيص قلم لكل مواطن (صور)

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:49 م

جولة لوزيرة التضامن لمتابعة انتظام صرف معاشات إبريل.. صور

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:44 م

صور.. انتظام صرف المعاشات بأسوان وسط إجراءات تخفيف الزحام

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة