صور .. صرف معاشات بالمدارس ومكاتب بريد شبرا النخلة وبلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مقار المدارس ومراكز الشباب المخصصة،لصرف المعاشات،بمحافظة الشرقية،تطبيق للإجراءات الاحترازية الموضوعة من لمنع التجمعات ، حيث تواجد أصحاب المعاشات فى الأماكن المعده للانتظار،وتواجد الشباب المتطوعيين لتنظيم وتسهيل تسليم المستحقين رواتبهم .

فقام شباب قرية شبرا النخلة ، بمركز بلبيس ، بإشراف جنات الخشن رئيس للوحدة المحلية ، بإعداد صوان وكراسى أنتظار لكبار السن لاستلام المعاش .

كما تفقد الدكتور أحمد عبد العاطى نائب محافظ الشرقية ، الإجراءات الوقائيه المتبعه أثناء صرف المعاشات بمركز مدينه بلبيس يصاحبه سياده اللواء سامى علام رئيس مجلس مدينة بلبيس وهشام مسعود مدير الإداره التعليميه بلبيس ،

وتفقد صرف المعاشات بمدرسة أبو عيسى لصرف معاش التأمينات ومدرسه ميتكيس لصرف معاشات مكتب البريد .

كان أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تخصيص المدارس و مراكز الشباب كمنافذ جديدة لصرف معاشات شهر أبريل بجانب مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى التابعه لجميع البنوك بهدف تيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس والازدحام امام مكاتب البريد فى ظل ما إتخذته الدولة من إجراءات إحترازيه ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بأصحاب المعاشات ، وتسعى لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم، من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف المعاش لهم بالمدارس، ومراكز الشباب، منعاً للتكدس وحفاظًا على سلامتهم .

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية ، لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعاملين بمكاتب البريد والمنافذ الجديدة بالمدارس ، ومراكز الشباب المعتمدة بعد تعقيمها جيدا وتوفير الأجواء المناسبة حتى يؤدى العاملون عملهم على أكمل وجه من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

يذكر أن محافظ الشرقية قد عقد إجتماع موسعاً مع مسئولى هيئتى ( البريد والتأمينات والمعاشات) بحضور وكيلى وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة للاتفاق على تحديد المدارس ومراكز الشباب التى تصلح كمنافذ لمكاتب البريد لصرف المعاشات منها خلال شهر ابريل منعا للتزاحم على مكاتب البريد وماكينات الصرف الالى

أوضح المحافظ أنه تم الحصر من قبل الهيئه القوميه للبريد للمناطق والمراكز ذات الكثافات العاليه فى صرف المعاشات وتم فتح اماكن اخرى بديله بها للتيسير والتسهيل على المواطنين وحمايتهم والحفاظ عليهم .

يشار ان محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .



جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات



جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات



جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات



جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات



جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات



جولة نائب محافظ الشرقية على المدارس التى يصرف بها المعاشات