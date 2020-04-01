صور.. توفير كراسى ومظلات أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

شهدت مكاتب البريد بمحافظة الغربية، قيام عدد من الشباب المتطوع بوضع كراسى أمام المكاتب لانتظار كبار السن واصحاب المعاشات عليها، لحين الدخول للمكاتب لإنهاء مصالحهم، للحد من الزحام والتكدس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام الشباب برسم خطوط حدودية بالجير على الأرض لوقوف المواطنين بها، وتركيب مظلات امام المكاتب لحماية المواطنين من اشعة الشمس، فضلا عن التنسيق مع مكاتب البريد ووضع علامات ارشادية على الأرض لإرشاد المواطنين بالوقوف عليها على مسافه قريبة من موظفى البريد لمنع الزحام، والسماح فقط بدخول العدد المسموح به امام الشبابيك، فيما حرص الموظفين على سرعة انجاز المعاملات للمواطنين لاستقبال اكبر عدد منهم.

من ناحية أخرى بدأ 33منفذا بمحافظة الغربية فى صرف معاشات شهر أبريل بنظامها الجديد، فى إطار خطة المحافظة بعدم التكدس، ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

وأشار الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إلى أنه تم التنسيق مع التربية والتعليم وهيئة البريد المصرى والتأمينات لاستغلال المدارس فى القرى والمراكز على مستوى المحافظات فى تنظيم الأعداد الكبيرة وإتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين فى صرف المعاشات.

وأكد نائب المحافظ، الاستعداد الكامل للمدارس لاستقبال المواطنين لصرف المعاشات المستحقة، لافتا انه تم تعقيم وتطهير جميع المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على حفاظًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، لمدارس شرق وغرب طنطا والتى شملت مدرسة الإمام الشافعى الابتدائية، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات، ومدرسة السيدة عائشة الاعدادية، ومدرسة السيدة خديجة الابتدائية، ومدرسة محمد الخولى الابتدائية بسبرباى ،ومدرسة السيد يوسف الابتدائية، ومدرسة خالد بن الوليد بالعجيزى . من ناحية أخرى، قام وكيل الوزارة بتكليف مدير إدارة أمن المديرية، محمد حمودة، بتسليم الإدارات التعليمية جميع أجهزة الرش لتطهير مقار المدارس التى سيتم بها صرف المعاشات لكبار السن والتى تبدأ من الغد، وقبل تدافع المواطنين إلى المقار. يأتى ذلك فى حرص مديرية التربية والتعليم بالغربية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفظا على سلامة العاملين والمواطنين المترددين على المدارس كما قامت مديرية التربية والتعليم بالغربية بتجهيز32 مدرسة من مدارس الادارات التعليمية التابعة لها لصرف معاشات المستحقين اعتبارا من 1 ابريل حتى 9 ابريل.

وتفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اعمال صرف المعاشات داخل 33منفذا لصرف المعاشات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة البريد المصرية فى كافة مراكز المحافظة.

وأكد محافظ الغربية فى بيان له، قيام وفد من العاملين بجامعة طنطا ترأسه الدكتور اسامه غنيم بكليه الحاسبات والمعلومات وجمال حمزه مدير عام رعاية الشباب بتقديم التوعية للمواطنين وتنظيم عمليات الدخول والخروج واعطائهم ارقام باسبقية الصرف، الى جانب توزيع قفازات طبية عليهم.

يأتى ذلك فى إطار تنسيق نائب محافظة الغربية الدكتور أحمد عطا مع جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع ممثلة فى قطاع خدمة المجتمع برئاسة الدكتور عماد عتمان، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا اثناء صرف المعاشات.

جاء ذلك خلال جولته اليوم لمنافذ صرف المعاشات بمدينة طنطا ومدينة قطور، والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وعادل داود رئيس حى اول طنطا ورئيس مركز ومدينة قطور، حيث تفقد خلالها مدارس الامام الشافعى الرسمية للغات، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات، ومدرسة الشهيد مصطفى حشمت الجديدة، ومدرسة محمد الخولى بسبرباى ومدرسه السادات الإعدادية بنات بقطور.



كراسي ومظلات امام مكاتب البريد لصرف المعاشات بالغربية



كراسي ومظلات امام مكاتب البريد لصرف المعاشات بالغربية



كراسي ومظلات امام مكاتب البريد لصرف المعاشات بالغربية



كراسي ومظلات امام مكاتب البريد لصرف المعاشات بالغربية



كراسي ومظلات امام مكاتب البريد لصرف المعاشات بالغربية



كراسي ومظلات امام مكاتب البريد لصرف المعاشات بالغربية



محافظ الغربية يتابع صرف المعاشات