اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحاما للركاب

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:08 م
صور.. الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحاما للركاب الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحامًا للركاب
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت هيئة السكة الحديد انتظام حركة القطارات على مختلف الخطوط على مستوى الجمهورية، وأنها لم تشهد زحاما للركاب سواء للقطارات المكيفة أو العادية.
 
وأظهرت فى فيديو وصور لعربات القطار رقم 957 المتوجه من القاهرة إلى الزقازيق بعد عصر اليوم، عدم وجود زحام بالعربات وتحديدًا تحرك من محطة مصر الساعة 3.40 مساء، وذلك بعد القطارات التى تم دفعت بها لمواجهة التكدس فى بعض القطارات.
 
وأوضحت الصور والفيديو التى أرسلتها السكة الحديد إلى "اليوم السابع"، عدم وجود زحام بالقطارات رغم أنها لقطارات فى وقت الذروة المسائية، مؤكدة أنه تم تصويرها بشكل عشوائى اليوم لبيان عدم وجود زحام بالقطارات.
 
كانت وزارة النقل أعلنت إصدار وزير النقل المهندس كامل الوزير، تعليمات لهيئة السكة الحديد بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا .

وأضافت وزارة النقل أن الهيئة بناء على هذا التكليف بتشغيل 28 قطارا إضافيا درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة علي التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب حيث تم تشغيل 5 قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و23 قطارا علي الوجه البحري.

كان بعض المواطنين تداولوا فيديوهات عن زحام المئات داخل القطارات وعلى أرصفة المحطات اليوم الاثنين، ردا على الوزير خلال مداخلته مساء أمس مع الإعلامى وائل الإبراشى على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى الذى نفى فيها وجود زحام حاليا، وأن المتداول من فيديوهات عن زحام هى قديمة.

وقام بعض المواطنون بنشر الفيديوهات على على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث ظهر فى الفيديوهات تكدس المئات من الركاب على الأرصفة بالمحطات وداخل عربات القطار، وتحديدا قطار 944 القادم من الزقازيق إلى القاهرة صباح اليوم.

وحرص المواطنون خلال تسجيل الفيديوهات على ذكر تاريخ يوم تصوير الفيديو وأنه يصورونه ردا على الوزير، قائلا: "اللى معندوش كورونا هيبقى عنده كورونا بسبب هذه الزحام".

الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحامًا للركاب (1)
الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحامًا للركاب (1)

 

الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحامًا للركاب (2)
الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحامًا للركاب (2)

 

 

الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحامًا للركاب (3)
الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحامًا للركاب (3)

 


 


وزير النقل

الزحام بالقطارات

كامل الوزير

السكة الحديد

المترو

ايقاف القطارات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة