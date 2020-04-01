صور.. الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحاما للركاب

وأضافت وزارة النقل أن الهيئة بناء على هذا التكليف بتشغيل 28 قطارا إضافيا درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة علي التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب حيث تم تشغيل 5 قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و23 قطارا علي الوجه البحري.
كان بعض المواطنين تداولوا فيديوهات عن زحام المئات داخل القطارات وعلى أرصفة المحطات اليوم الاثنين، ردا على الوزير خلال مداخلته مساء أمس مع الإعلامى وائل الإبراشى على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى الذى نفى فيها وجود زحام حاليا، وأن المتداول من فيديوهات عن زحام هى قديمة.
وقام بعض المواطنون بنشر الفيديوهات على على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث ظهر فى الفيديوهات تكدس المئات من الركاب على الأرصفة بالمحطات وداخل عربات القطار، وتحديدا قطار 944 القادم من الزقازيق إلى القاهرة صباح اليوم.
وحرص المواطنون خلال تسجيل الفيديوهات على ذكر تاريخ يوم تصوير الفيديو وأنه يصورونه ردا على الوزير، قائلا: "اللى معندوش كورونا هيبقى عنده كورونا بسبب هذه الزحام".
الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحامًا للركاب (1)
الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحامًا للركاب (2)
الهدوء يسيطر على قطار القاهرة - الزقازيق بدون زحامًا للركاب (3)
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