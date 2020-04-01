صور.. اضبط مخالفة.. زحام بمكاتب البريد فى القرى أثناء صرف المعاشات بقنا

قنا- وائل محمد

شهدت مكاتب البريد فى القرى والمراكز زحاما أثناء صرف معاشات المواطنين بينما اختلف الأمور فى المدينة.

وتوافد المواطنون على مكاتب البريد فى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وشهدت زحاما من أصحاب المعاشات وسط محاولات من الموظفين والأمن لتطبيق التباعد بين المستحقين لمنع انتشار فيروس كورونا وحثهم على الجلوس على المقاعد التى أقيمت للاستراحة مع منع كل منهم رقم للدخول موظف الصرف المكتب.



1 انتظام صرف المعاشات فى البنوك بقنا

من ناحية أخرى شهدت 9 مواقع حددتها مكاتب البريد عبارة عن مدارس ومراكز شباب أعدت لصرف المعاشات لتخفيف الزحام على مكاتب البريد، حيث حضر المواطنين في هذه المواقع منذ الصباح الباكر ويجرى صرف مستحقاتهم دون زحام.

وفى مشهد آخر التزم العملاء وأصحاب المعاشات بالإجراءات الاحترازية التى أعدتها بنوك المحافظة ومنها بنوك البنك الأهلى وفروعه، حيث التزم كل مواطن بكرسيه داخل السرادقات والدخول وفق الأرقام التي تم حجزها حسب اسبقية الحضور، مع القيام بتعقيم أيدي كل شخص جاء عليه الدور لإجراء عمليات الصرف أو الإيداع وأى عمليات بنكية أخرى.



2 زحام أثناء صرف المعاشات بقنا

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه.



3 زحام امام مكاتب البريد فى القرى أثناء صرف المعاشات بقنا

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع مشيرا الى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.