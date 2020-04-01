اليوم السابع
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شرطى هندى يرسم شكل فيروس كورونا على حصانه لتذكير المواطنين بخطورته

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:47 م
شرطى هندى يرسم شكل فيروس كورونا على حصانه لتذكير المواطنين بخطورته شرطى هندى
كتب محمد جمال

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استخدم شرطي في الهند أسلوبه الخاص للمساهمة في نشر التوعية بفيروس كورونا، برسم دوائر على شكل الفيروس المستجد على جسم حصانه، لتذكير الناس بالمرض الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم.



وشوهد المفتش ماروتي سانكار اليوم وهو يمتطي صهوة جواده في مدينة بيابيلي، وكان شكل رسومات الفيروس باللون الأحمر على جسم حصانه الأبيض لافتاً للأنظار، وفق ما ذكرت شبكة NDTV الإخبارية.

 

وتجول الشرطي بحصانه حول المنطقة السكنية في محاولة لزيادة الوعي بانتشار الفيروس المستجد، وحث الناس على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار المرض.

 

وانتشرت الأفكار الإبداعية بمدن الهند في الأيام الأخيرة سعياً لزيادة الوعي حول جائحة كورونا، حيث انتشر مقطع فيديو أخيراً لرجل شرطة مرور وهو يغطي وجهه بقناع كبير على شكل فيروس «كوفيد-19».



وفرضت السلطات في الهند أوامر الحجر الصحي المنزلي في جميع البلاد لمدة 21 يوماً منذ نهاية الأسبوع الماضي.

 


الهند

الشرطة

كورونا

فيروس كورونا

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