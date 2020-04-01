شرطى هندى يرسم شكل فيروس كورونا على حصانه لتذكير المواطنين بخطورته

كتب محمد جمال

استخدم شرطي في الهند أسلوبه الخاص للمساهمة في نشر التوعية بفيروس كورونا، برسم دوائر على شكل الفيروس المستجد على جسم حصانه، لتذكير الناس بالمرض الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم.





وشوهد المفتش ماروتي سانكار اليوم وهو يمتطي صهوة جواده في مدينة بيابيلي، وكان شكل رسومات الفيروس باللون الأحمر على جسم حصانه الأبيض لافتاً للأنظار، وفق ما ذكرت شبكة NDTV الإخبارية.

وتجول الشرطي بحصانه حول المنطقة السكنية في محاولة لزيادة الوعي بانتشار الفيروس المستجد، وحث الناس على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار المرض.