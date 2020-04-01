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سيبها علينا.. كهرباء القليوبية تستجيب لـ"اليوم السابع" وتغير كشك محولات متهالك

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:00 ص
سيبها علينا.. كهرباء القليوبية تستجيب لـ"اليوم السابع" وتغير كشك محولات متهالك كشك كهرباء
القليوبية إبراهيم سالم

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أكدت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالقليوبية، أنه بخصوص الشكوى التي نشرها "اليوم السابع" بشأن شكوى أهالي قرية دجوى التابعة لمركز ومدينة بنها من محول متهالك بالقرية، أنه تم فحص المحول، مشيرة إلى أن قرى دجوى بها 5 محولا تكهرباء بإجمالي قدرات 2350 بنسبة تحميل 60%.

وأوضحت "بركات" لـ "اليوم السابع"، أن المحول محل الشكوى قدرة 500 ك ف أ، بنسبة تحميل 68%، مشيرة إلى أنه بالفحص تبين ان الشكوى جاءت بسبب تسرب بعض المياه خلال فترة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد في الفترة الماضية وذلك نتيجة لتقادم عمر الكشك، وبناء عليه تم تغييره فورا وتركيب كشك آخر، وأصبح الوضع الفني للمحول مستقر وتم إزالة الشكوى.

وكان قد اشتكى أهالى قرية دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجود محول بوسط القرية يعانى من التهالك، وأنه قديم ودائما ويتسبب في قطع الكهرباء عن القرية بصفة دائمة.

وقال أحد أهالى القرية، إن محول الرئيسي لضخ الكهرباء بالقرية متهالك ويحتاج إلى إحلال وتجديد ويتسبب فى قطع الكهرباء بالأيام عن القرية مما يؤثر على الأهالى، بجانب أنه عندما يتم قطع الكهرباء بسب عطل به يتم إصلاحه مؤقتا. وناشد أهالى القرية وزير الكهرباء واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ضرورة إصلاح وتجديد تلك المحول الكهربائي.

وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.


اخبار القليوبية

كهرباء القليوبية

محول كهرباء

سوء الأحوال الجوية

دجوى

القليوبية

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