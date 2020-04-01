سجل تاريخى لمشاهدة التليفزيون ونتفليكس بإسبانيا بسبب طوارئ كورونا

كتبت فاطمة شوقى

تسبب الحبس الذى يعانى منه المواطنين الإسبان بسبب أزمة انتشار وباء كورونا فى زيادة كبيرة فى استهلاك التليفزيون، ليصل إلى مستوى تاريخى بالبلد الأوروبى، حيث وصل متوسط الوقت الذى يقضيه المشاهد يوميا أمام الشاشة انتقل من 224 دقيقة فى فبراير إلى 284 دقيقة فى مارس، مما يعنى زيادة ساعة كاملة لكل شخص، هذا فضلا عن استهلاك منصات الإنترنت من نتفليكس وHBO.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن فى مارس 2019، كان استهلاك التليفزيون 233 دقيقة، وذلك وفقا للتقرير الشهرى الذى أعدته مؤسسة "بارلوفينتو للاتصالات" Barlovento Comunicación، مشيرة إلى أن النساء تتصدر القائمة بـ"5 ساعات و3 دقائق فى المتوسط يوميا)، وبالنسبة للفئات العمرية، فأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 64 عاما (7 ساعات و13 دقيقة فى المتوسط يوميا)، ووقت الاستهلاك اليومى للمشاهدين كل يوم (6 ساعات و11 دقيقة)، أى بزيادة 65 دقيقة عن الشهر نفسه من العام الماضى.

وأوضحت الصحيفة، أن 33.6 مليون إسبانى يستهلك التليفزيون يوميا بزيادة 719 الفا عن نفس الشهر من العام السابق، وهو ما يمثل 74% من السكان.

وسجلت إسبانيا 849 حالة وفاة خلال 24 ساعة، حيث ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 8189 وحالات الإصابة إلى 94417، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا فى حالات الإصابة والوفاة من جراء فيروس كورونا المستجد عالميا، وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها لمكافحة انتشار هذا الفيروس.

وفى ذات السياق، قالت ماريا خوسيه سييرا مسئولة الصحة الطارئة الإسبانية، إن فرناندو سيمون، الذى يقود مواجهة البلاد لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويحافظ على اتصالات منتظمة مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أصيب بالفيروس التاجى، موضحة أن نتائج اختبار الفيروس لمدير الطوارئ الصحية فى إسبانية كانت إيجابية.