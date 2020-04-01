اليوم السابع
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رحلة استثنائية لمصر للطيران تغادر إلى واشنطن لإعادة المصريين العالقين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:19 م
رحلة استثنائية لمصر للطيران تغادر إلى واشنطن لإعادة المصريين العالقين مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية رقم 981، تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران متجهة إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، لعودة المصريين العالقين هناك، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية حتي 15 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد. 
 
وقالت مصادر مطلعة ، أن وزيرة الهجرة ناقشت مع وزير الطيران المدني إمكانية تسيير خطوط طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن ، لإعادة المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الطيران والهجرة من أجل تسيير رحلات لإعادة المصريين العالقين بالخارج ، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.
 
وكانت السفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت أن الوزارة تلقت طلبات من المصريين الطلبة العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن عودتهم خاصة وأن الجامعات هناك تم إغلاقها  بعد انتشار فيروس كورونا  .
 
وأضافت وزير الهجرة ، أن الأماكن التابعة لإقامة المصريين الطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية تم إغلاقها أيضا وبالتالى فقدوا أماكن إقامتهم هناك بالإضافة لطلبات من أولياء أمورهم خاصة بسرعة عودة أبنائهم من الخارج .
 
وناشدت وزيرة الهجرة المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية من العالقين نتيجة تفشي فيروس كورونا، والراغبين في العودة إلى وطنهم الأم، بضرورة التواصل مع السفارة أو القنصلية المصرية في تلك الولايتين، أو التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة والتي تتبع على دوام الساعة طلبات واستفسارات المصريين في الخارج من مختلف بلاد العالم، وطالبت رموز الجاليات المصرية  وممثلين العمل الأهلي تجميع الأعداد من كل الولايات لنبدأ المخاطبات الرسمية لرحلات استثنائية عبر وزارة الخارجية، وذلك لرصد الأعداد وتأكيدها وإرسالها لوزارة الطيران المدني التي ستنسق بدورها خط طيران لنقلهم إلى الوطن.
 
 

مطار القاهرة

واشنطن

فيروس كورونا

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