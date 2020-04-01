اليوم السابع
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رئيس الوزراء يطمئن علي أوضاع شمال سيناء من المحافظ

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:15 م
رئيس الوزراء يطمئن علي أوضاع شمال سيناء من المحافظ جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، مساء اليوم الأربعاء فى بيان لها ،أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،اطمئن علي أوضاع محافظة شمال سيناء، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس باللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

واستعرض المحافظ آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها علي مستوي المحافظة.

وأكد المحافظ علي تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلًا عن استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة.

وفى سياق متصل اعلنت محافظة شمال سيناء ان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تابع  عمليات صرف المعاشات للمستحقين علي مستوي المحافظة شمال سيناء..مؤكدًا علي أن عملية الصرف تتم بدون أي تكدس وزحام من المواطنين، حيث يتم الصرف وفقًا للجدول الزمني المعد سلفًا.

عقم مجموعة من الشباب والرموز من اهالى حى " ال ايوب " بالعريش  المنشأت والشوارع والمساكن بالحى بجهودهم الذاتية وقال محمد ايوب، أحد الاهالى ، تم تعقيم حي ال ايوب ضمن مبادرة شباب ال ايوب ،وتم تعقيم منشآت بمنطقة الخلفاء الراشدين ، والقصلى، ورئاسة حي ال أيوب، ومكتب خدمات حي ال ايوب، والمركز البحثي التطبيقي، ومقر لجنة فض المنازعات، ومسجد ال ايوب، وجميع محلات الشارع العام المفتوحة والمغلقة، وتعقيم بعض سيارات شركة النظافة أثناء العمل.

وسبق واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش اليوم ، الانتهاء من  حملة جديدة نفذتها لتطهير المدارس والمصالح الحكومية والجامعات،  "حملة كورونا".

 

 


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كورونا

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العريش

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