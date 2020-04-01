رئيس الوزراء يتواصل مع محافظى بأسيوط والمنيا عبر الفيديو كونفرنس

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المحافظين اليوم الاربعاء عبر الفيديو كونفرانس - بمشاركة جميع المحافظين - اخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19 " والاجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات فضلًا عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الايجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة الاحترازية كما طمأن المحافظ رئيس الوزراء على توفر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية وجاهزية المحافظة لسد احتياجات المواطنين مع توفر مخزون استراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية ومراجعة الأرصدة بصفة يومية مع استمرار عمل المصانع بكامل طاقتها.

كما أكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية فضلًا عن استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمرافق والشوارع والميادين لافتًا الى فتح 46 منفذ بالمدارس ومراكز الشباب لصرف معاشات شهر أبريل للمواطنين بالتنسيق مع هيئة البريد والأجهزة الامنية ورؤساء المراكز ووكلاء الوزارات لتطهير تلك المقرات وتعقيمها وتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التكدس والزحام بالإضافة إلى تخصيص 13 مدرسة بعدد 11 إدارة تعليمية لتوزيع شريحة النت على طلاب الصف الأول الثانوى ومنع التكدس والزحام.

كما تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس، للتعرف على الموقف العام لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه طمأن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رئيس مجلس الوزراء عبر اتصاله به عبر الفيديوكونفرانس على الحالة العامة بالمحافظة.

واستعرض المحافظ كافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تنفيذ أعمال الرش والتطهير، بشكل يومي لكافة الميادين، والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري،

وأعلن المحافظ أنه سيتم توقيع بروتوكول للتعاون بين مديرية الصحة والمستشفى الجامعي وكذلك نقابة الأطباء، لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة وخاصة في ظل الاحداث الطارئة، والتي تتطلب توحيد الجهود وتكثيف كافة سبل التعاون للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية التي سيتم الاتفاق عليها، وفقا لمجموعة العمل المكلفة من الفريق الطبي من الصحة والجامعة لتشخيص الحالات وتحديد أوجه التعامل معها، كما سيتضمن البروتوكول التعاون فيما يخص التجهيزات الفنية والأجهزة الطبية المطلوبة .

وطمان المحافظ رئيس مجلس الوزراء حول الحالة العامة بقريتي القيس، وأبو جرج، بمركز بنى مزار، ومدى دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث يستمر وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم. لافتا الى انه تم دعم الوحدتين الصحيتين بالقريتين بالأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية وتتواجد سيارة اسعاف بالقرب من القريتين.