اليوم السابع
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حاكم ولاية فلوريدا يصدر أمرًا ببقاء السكان فى منازلهم لمدة 30 يوما

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:50 م
حاكم ولاية فلوريدا يصدر أمرًا ببقاء السكان فى منازلهم لمدة 30 يوما ترامب
كتب محسن البديوى

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أصدر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، أمرا ببقاء السكان فى منازلهم لمدة 30 يوما، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن حجم الانتشار في إصابات فيروس كورونا يزداد أكثر، حتى وإن كان هناك دولا كثيرة شهدت تراجعا نسبيا، مضيفًا أن بروتوكولات العلاج موحدة في كل الدول التي ظهرت فيها حالات إصابات كورونا، ولم يظهر علاج للفيروس حتى الآن، وما يتم استخدامه أدوية لأمراض أخرى.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "اعتقد أن الإجراءات التي تمت خلال الأيام الماضية جيدة.. والدول اتخذت إجراءات مشددة في التباعد المكانى وإغلاق التجمعات، وكل ذلك سيأتى بنتائج إيجابية".


كورونا

فيروس كورونا

إصابات كورونا

اخبار

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