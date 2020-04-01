اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:45 م
خالد صلاح
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بكين تؤكد ضرورة التعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بناء على مبدأ "صين واحدة"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:19 م
بكين تؤكد ضرورة التعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بناء على مبدأ "صين واحدة" رئيسة تايوان

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 أكد مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الأربعاء أن القضايا المتعلقة بتايوان التي تتصل بمنظمة الصحة العالمية يجب التعامل معها وفقا لمبدأ "صين واحدة".
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني تشو فنغ ليان ردا على تقارير إعلامية وصفهتا بـ "الخاطئة" تدعي أن الصين تفكر في السماح للجزيرة بالانضمام لمنظمة الصحة العالمية كمراقب.
كانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت الأسبوع الماضي، تعليقا على مطالبة تايوان منظمة الصحة العالمية تزويدها بمعلومات حول فيروس "كورونا الجديد" ومسألة انتقاله من إنسان لآخر، أن "أي شخص أو جهة يحاول استغلال وباء (كوفيد-19) كذريعة لعمل مناورات سياسية لن يحالفه النجاح"، وأن المنظمة العالمية تلتزم دائما بمبدأ "صين واحدة".

تايوان

بكين

الصين

منظمة الصحة العالمية

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