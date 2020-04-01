الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حالات الوفاة جراء وباء كورونا إلى 21 حالة

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بكورونا ارتفع ليبلغ إلى 5591 مريضا بينهم 97 في حالة خطيرة و76 يتنفسون بشكل اصطناعي، فيما ارتفعت حالات الوفاة لتبلغ 21 حالة .

وأوضحت الوزارة أنه توفيت صباح الأربعاء، مُسنة تبلغ من العمر (98 عامًا) في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع (جنوب)، كانت تعاني من أمراض مزمنة.

على جانب أخر، اطلع رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، والمدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان توف مساء الثلاثاء الوزراء، على صورة الوضع حول التعامل مع وباء كورونا، والخطوات المخطط لاتخاذها من أجل منع تفشيه.

وقال بن شبات أثناء الإيجاز "سياستنا تشمل حاليا أربعة أهداف وهي: أولا ضمان إيقاف الوباء. ثانيا تحسين استعداداتنا لاستمرار تفشيه. ثالثا خلق الظروف الملائمة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. رابعا عودة حذرة وبطيئة وتدريجية إلى روتين مختلف تماما عما تعودنا عليه".

وأضاف "كل هذا سيحدث بعد عيد الفصح (الذي سيصادف العاشر من الجاري)، وفقط بعد استكمال الاستعدادات اللازمة. لا نزال في خطر. يوم واحد غير موفق أو انتشار واحد للفيروس، يكفي لإفشال كل جهودنا، ولذا يجب أن نستمر في تطبيق القيود الراهنة، والتزام بجميع التعليمات".