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الخدمات الصحية البريطانية: 1.7 مليون شخص ربما تعرضوا لكورونا فى البلاد

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:37 م
الخدمات الصحية البريطانية: 1.7 مليون شخص ربما تعرضوا لكورونا فى البلاد بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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أشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى إمكانية تعرض 1.7 مليون شخص لفيروس كورونا حتى الآن، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

 

وتظهر أرقام جديدة من موقع خدمة الصحة الوطنية عبر الإنترنت أنه كان هناك 1،496،651 تقييمًا على الويب تم الإبلاغ عن حالات فيروسات تاجية محتملة بناءً على أعراض الأشخاص بين 28 مارس و 31 مارس.

 

كما خلص 243،543 تقييمًا إضافيًا عبر الموقع و خطوط اتصال الطوارئ 999 أيضًا إلى أن الأشخاص ربما أصيبوا بالمرض.

 

لكن أرقام التقييم لا تتعلق بالضرورة بالأشخاص الفرديين الذين قالت خدمة الصحة الوطنية، إنه من الممكن أن الأشخاص قد طلبوا المساعدة أكثر من مرة أو من خلال قنوات مختلفة.

 

وتأتي البيانات التي نشرها موقع الخدمة الصحة الوطنية بعد أن طُلب من ممارسات الممارس العام في إنجلترا أن تفتح خلال عطلة عيد الفصح لمساعدة خدمة الصحة الوطنية على التأقلم مع فيروسات التاجية.

 

ويعتقد أن الإصابات بالفيروس قد تصل إلى ذروتها خلال هذه الفترة.

 

أخبرت نقابة الأطباء البريطانية الأعضاء بأن "تغييرات طارئة على يتم إجراء لوائح العقد والتي من المرجح أن تؤدي إلى الممارسات المطلوبة لتكون مفتوحة يوم الجمعة العظيمة وعيد الفصح الاثنين".

 

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستوفر المزيد من أجهزة التنفس الصناعي لهيئة الخدمات الصحية، بسبب الحاجة إلى المزيد منها في ظل القفزة التى تشهدها بريطانيا فى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد.

 

وأوضح جوف - فى تصريحاته التي أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية - : "لدينا أكثر من 80 ألف جهاز تنفس صناعى متوفرين الآن فى المستشفيات، كما أننا نشترى المزيد من الأجهزة من الخارج، بما فيهم دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر الآلاف من أجهزة التنفس الصناعى وتمد بها هيئة الخدمات الصحية الأسبوع المقبل.

 

وأضاف أن السلطات الصحية البريطانية تجرى تجارب سريرية على بعض الأدوية، والتي منها مضادات الملاريا، التى قد تكون قادرة على تقليل تأثير فيروس "كورونا" على المصابين.

 

وأشار جوف إلى أن الحكومة البريطانية تعمل على زيادة القدرة على توفير الأكسجين للمرضى في المراحل الأولى من المرض، أملًا في منع تدهور حالتهم الصحة.

 

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ 40 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات 828.305، كما تعافى 174.454 من الفيروس على مستوى العالم. 

 

 


بريطانيا

هيئة الخدمات الصحية

كورونا

corona news

بوريس جونسون

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