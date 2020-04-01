بنغازى (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الليبية الموقتة بدء حملة للتطهير الوقائى فى جميع البلديات التابعة لها، ضمن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الحملة ستستهدف جميع الأحياء والطرق والشوارع، والمقرات العامة والخاصة مثل المنافذ البرية والبحرية والجوية، والمصارف ومراكز الشرطة والسجون والمرافق الصحية والمعسكرات ومحطات الوقود ومكبات القمامة وغيرها.

وتتولى هيئة السلامة الوطنية التنفيذ بالتنسيق مع شركات خدمات النظافة العامة والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، تحت الإشراف الفني للهيئة العامة للبيئة، وبالتنسيق مع عمداء البلديات، بحيث يكون العمل متوازيا في نفس الوقت في جميع البلديات، على أن تكون أعمال التطهير والرش خلال ساعات الحظر.

يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعقيم المدن والمناطق، على نفقة الحكومة، التي تتكفل بتوريد جميع المتطلبات والمواد التشغيلية والآليات وكافة الاحتياجات الخاصة باللجنة.

وكان المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، أعلن اليوم ، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن 11 حالة إشتباه أجرى المختبر المرجعى تحاليل لها.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مركز مكافحة الأمراض فى بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتع التابع له تسلم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.