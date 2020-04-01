اليوم السابع
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ألمانيا تطلب من مواطنيها رسميًا إيقاف "النكات" عن كورونا فى كذبة أبريل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:59 م
ألمانيا تطلب من مواطنيها رسميًا إيقاف "النكات" عن كورونا فى كذبة أبريل ألمانيا
كتبت: هناء أبو العز

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 طلبت الحكومة الألمانية بشكل رسمي من المواطنين التوقف عن المزاح بشأن فيروس كورونا المستجد، بعد انتشار الكثير من المزاح أو "النكت" في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بمناسبة يوم "كذبة الأول من أبريل.
 
وقالت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأربعاء، "في الوضع الحالي، نطلب منكم الامتناع عن اختلاق قصص عن موضوع الفيروس التاجي في يوم الأول من أبريل من هذا العام".
 
وأضافت الوزارة أنه من المهم تجنب إثارة النكت حول الفيروس من أجل "تقليل خطورة أن تصبح مكافحة الفيروس أكثر صعوبة بسبب المعلومات الخاطئة حول هذا الموضوع".
 
وبحسب "سي إن إن" فقد أكدت الوزارة أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ليس مزحة بل هو حدث خطير.
 
وأعلنت السلطات الألمانية، اليوم، عن تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية لترتفع بذلك الحصيلة إلى 67366 إصابة و732 وفاة.
 
وصادقت الحكومة الألمانية، الاثنين الماضي، على حزمة مساعدات بقيمة 750 مليار يورو، لمساعدة الشركات والأشخاص المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وفرضت ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، فأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس ، مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
 

المانيا

كورونا

النكات عن كرونا

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