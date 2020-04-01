اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أسماء وعناوين المدارس المخصصة لصرف المعاشات بدل مكاتب البريد بالإسماعيلية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:00 ص
أسماء وعناوين المدارس المخصصة لصرف المعاشات بدل مكاتب البريد بالإسماعيلية تجهيز خيمة أمام مكتب بريد قرية أبو عطوة فى الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف اللواء شريف، فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن أسماء وعناوين المدارس المخصصة لصرف المعاشات بدل مكاتب البريد فى الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق فيما بين منطقة بريد الإسماعيلية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاختيار عددًا من المدارس القريبة من مكاتب البريد لصرف المعاشات وذلك لتسهيل وتيسير إجراءات صرف المعاشات لأصحابها وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين خلال تلك الفترة.

أضاف محافظ الإسماعيلية، إن ذلك ياتى طبقًا للإجراءات الاحترازية وفى ظل سعي الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ونحو تأمين دخل  وخروج المواطنين أصحاب المعاشات وذلك لصرف معاش شهر أبريل 2020 والذي ستبدء عملية صرفة غدًا الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وأشار، "بشارة"، إلى أنه نظرًا لمنع تكدس أصحاب المعاشات وبالتنسيق مع هيئة البريد تم نقل عملية الصرف من المكاتب لضيقها لأقرب مسافات بالمدارس الحكومية للمكاتب البريدية حيث تم تخصيص مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بأول شارع الثلاثيني لمكتب الإسماعيلية الفرعي ومدرسة علي مبارك بمنطقة حي السلام لمكتب حي السلام ومدرسة الشهداء الإعدادية لمكتب منشية الشهداء ومدرسة عتاقة بمنطقة البلابسة لمكتب عرايشية مصر ثاني ومدرستي فنانة الابتدائية وفنارة الإعدادية لمكتب فنارة ومدرسة المحسمة الاعدادية بإدارة القصاصين لمكتب السويدات ومدرسة الفدائية الثانوية لمكتب الفدائية ومدرسة الظاهرية تعليم أساسي لمكتب الظاهرية بالتل الكبير.

(1)
 

 

(2)
 

 

(3)
 

 


اللواء شريف

فهمى بشارة

محافظ الاسماعيلية صرف معاشات شهر ابريل

مدارس الاسماعيليه

بريد الاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

القانون يمنح "الأعلى للإعلام" حجب مواقع أو صفحات شخصية تروج للشائعات

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

حسام عبد الغفار: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية احتياطيا

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

التعليم تكشف عن كيفية إجراء الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة