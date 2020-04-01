"أبوظبى للتقاعد ": تأجيل تحصيل الاشتراكات التقاعدية من القطاع الخاص 3 أشهر

وكالات

أصدر مجلس إدارة صندوق أبوظبى للتقاعد، قراراً يتيح لجهات العمل فى القطاع الخاص في الإمارة إمكانية التقدُم بطلب لتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر /قابلة للتمديد/، تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي لتقديم التسهيلات والدعم للقطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة، وذلك دون احتساب أية مبالغ إضافية على هذه الجهات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يأتي القرار في إطار الإجراءات الشاملة التي يتم اتخاذها لدعم جهات العمل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وانسجاماً مع حزمة المحفزات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لمختلف الفئات والجهات الداعمة في منظومة العمل الحكومي والخاص، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح الصندوق أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية سيتم تطبيقه على جهات العمل الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات ابتداءً من اشتراكات شهر مارس الجاري والتي تستحق في بداية شهر ابريل، لافتاً إلى أن الصندوق سيقوم بوضع آلية لسداد الاشتراكات التي سيتم تأجيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك دون تحميل جهات العمل أى مبالغ إضافية عن فترات التأجيل.

وأشار الصندوق إلى أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات متاح أمام 1.154 جهة عمل في القطاع الخاص مسجلة لدى الصندوق، تضم 8,765 موظفاً مواطناً، منوهاً إلى أنه سيتم البدء في تلقي طلبات التأجيل ابتداءً من تاريخ اليوم /31/03/2020/ .

وأوضح الصندوق أنه يمكن لجهات العمل الراغبة في الاستفادة من قرار التأجيل التقدم بطلب للصندوق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق .