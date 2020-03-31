وفاة الرئيس السابق للكونغو جاك يواكيم فى فرنسا بسبب كورونا

كتب محمد عبد المجيد

توفى الرئيس السابق لجمهورية الكونغو برازافيل جاك يواكيم يومبى أوبانغو فى فرنسا، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك إثر تدهور حالته الصحية، وفق ما أكد نجله جان جاك يومبى أوبانجو، وقد حكم جاك يواكيم البالغ من العمر 81 عاما، الكونغو برازافيل بعد اغتيال الرئيس الأسبق للبلاد ماريان نجوابي، غير أن فترة حكمه لم تستمر سوى عامين، من 1977 إلى 1979، حيث أطيح به من طرف الرئيس الحالى دنيس ساسو نجيسو، الذى ينحدر وإياه من نفس الولاية.

و وفقا لما نشر على موقع "البيان" الإماراتى، سجن جاك يواكيم يومبى أوبانغو بعد الإطاحة به، وأطلق سراحه بعد المؤتمر الوطنى عام 1991، والذى فتح باب التعددية السياسية فى هذا البلد الواقع بوسط القارة الإفريقية.

وأسس جاك يواكيم حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتنمية، وتحالف مع الرئيس المنتخب باسكال ليسوبا، حيث عينه وزيرا أول من 1994 إلى 1996.

وإثر الحرب الأهلية التى عرفتها البلاد عام 1997، والتى من خلالها عاد دنيس ساسو نجيسو للسلطة، غادر جاك يواكيم إلى فرنسا وعاش هناك إلى غاية 2007، حيث عاد إلى بلاده، وظل يتنقل بينها وفرنسا، إلى أن رحل.