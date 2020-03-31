وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة شهدت أكبر عدد يومي من الوفيات بسبب الفيروس، بعدما تجاوز 500 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3170، فضلا عن 164 ألفا و266 إصابة مسجلة بينما تعافى من المرض 5507.

وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم أن العدد المؤكد من الحالات في جميع أنحاء العالم آخذ في النمو اليوم ليقترب من 800 ألف، فأن الولايات المتحدة أصبحت الآن مركز الأزمة حيث شهدت مايزيد عن 164 ألف حالة أي ضعف الحالات التي أعلنت عنها الصين منذ بدأ تفشي المرض كما تجاوز عدد الضحايا الـ3000 ، على غرار العدد الذي قُتل في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث الأمريكيين على الاستعداد لإغلاق كبير مع ارتفاع حصيلة القتلى في ظل تحذير منسق ضمن فريق العمل في البيت الأبيض المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا، من أن الوباء يمكن أن يقتل ما يصل إلى 200 ألف أمريكي.

وشهدت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات (1228)، يليها ولاية واشنطن (219)، ثم ولايات نيوجيرسي ولويزيانا وميشجين، وكاليفورنيا.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال في إفادة في البيت الأبيض في وقت سابق بأنه تم فحص أكثر من مليون أمريكي، وهو أقل من ثلاثة بالمائة من السكان..مضيفا أنه قد يتم تشديد توجيهات التباعد الاجتماعي التي أعلنت أمس الأول وتستمر حتى نهاية أبريل المقبل.