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نقابة العلاج الطبيعى تتبرع بـ250 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:17 م
نقابة العلاج الطبيعى تتبرع بـ250 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، إنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، من جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، كان لزاما أن تكون النقابة، جزء من الجنود البيضاء لمحاربة هذا الفيروس، سواء عن طريق أعضائها من القوى البشرية التى تساهم بفاعلية الآن، ضمن منظومة فريق العمل من ضمن أعضاء الفريق الطبى، بالاشترام فى عمليات الرصد والوقاية.
 
وأضاف سعد،: وتتقدم النقابة بتبرع لصالح ماقومة هذا الفيروس، بمبلغ وقدره 250 ألف جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر 037037، معربا عن امتنان النقابة لكل الجهود المبذولة بداية من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وجميع طوائف الشعب المصرى، وبالأخص وزارة الصحة وقياداتها، وجميع العاملين بها، قائلا: نحن نقدر ونثمن جهودكم المخلصة، والمبذولة نحو تحملكم أعباء المسئولية الجسام التى عاتقكم.
 
وأشار إلى ان تجنيد طاقات من أحد أعضاء الفريق الطبى، من المنتميين لمهنة العلاج الطبيعى، ليؤدوا رسالتهم الوطنية والقومية، نضعهم تحت تصرف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنظيم جهودهم لخدمة المجتمع، حتى يرفع الله الوباء عن أبناء مصر، والإنسانية جمعاء.
 
كان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قال إنه خلال الأيام الماضية تم  تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود:
CBEGEGCXXXX، اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.
 
وأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.
 
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