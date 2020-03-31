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موظفو أمازون بأمريكا يتظاهرون ضد فصل موظف مصاب بكورونا.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:37 م
موظفو أمازون بأمريكا يتظاهرون ضد فصل موظف مصاب بكورونا.. صور لافتات ضد الشركة
كتب محمد جمال

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نظم موظفو شركة أمازون اليوم الثلاثاء تظاهرات أمام أحد مقرات الشركة بنيويورك،  بعد فصل إدارة الشركة موظف بعد إصابته بكورونا، وقاموا بكتابة لافتات تطالب بتكثيف إجراءات الوقاية داخل جميع مقرات ومخازن الشركة.

مقر أمازون
مقر أمازون
 
جاء ذلك يعد ثبوت إصابة موظف بفيروس كورونا القاتل بأحد المقرات، وقال كريس سمولز لصحيفة ديلى ميل ، وهو مساعد إداري في المنشأة  تم فصلى من عمله بعد قيامى بالإضراب ضد إجراءات الشركة للمصابين بالفيروس.

وطالب نحو 50 إلى 60 موظفًا بمنشأة في نيويورك بإغلاق المقر وتنظيفه بعد أن ثبت أن العامل كان مصابا بالفيروس التاجى.

وأشار الموظف المفصول سمولز لصحيفة نيويورك بوست: “لقد قاموا بفصلى بعد أن تحدثت بصراحة” وكتب عامل المخازن سمولز على تويتر: “هناك حالات إيجابية تعمل في هذه المباني تصيب الآلاف”.

لافتات ضد الشركة
لافتات ضد الشركة

وأشار سمولز لصحيفة نيويورك بوست: "لقد قاموا بفصلى بعد أن تحدثت بصراحة" وكتب عامل المخازن سمولز على تويتر: "هناك حالات إيجابية تعمل في هذه المباني تصيب الآلاف".

وردا على ذلك قالت أمازون إن سمولز أدلى بتصريحات "مضللة" حول الظروف وأنه كان من المفترض أن يكون في الحجر الصحي وليس لديه خيار سوى فصله بعد وصوله إلى المنشأة.

أحد المتظاهرين
أحد المتظاهرين

وقالت أمازون في بيان: "مثل جميع الشركات التي تتصدى لوباء فيروسات التاجية المستمر ، نحن نعمل بجد للحفاظ على سلامة الموظفين أثناء عملهم".

وأعلنت شركة أمازون عن احتياجها لـ100 ألف وظيفة جديدة، فى دليل على نسبة الإقبال الكبير من قبل القراء على شراء الكتب الرقمية عبر الإنترنت، وهذا ما أعلنته أمازون بالفعل أن هناك زيادة كبيرة فى عمليات التسوق عبر الشبكة العنكبوتية بسبب كورونا.


أمازون

أمريكا

نيويورك

بروكلين

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