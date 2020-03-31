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معارضة تركية لأردوغان: التبرع بالمرتب لا يكفى لمواجهة كورونا فلتتبرع بالطائرة القطرية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 12:25 م
معارضة تركية لأردوغان: التبرع بالمرتب لا يكفى لمواجهة كورونا فلتتبرع بالطائرة القطرية أردوغان وكورونا
كتب: أحمد جمعة

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انتقدت ميرال اكشنير رئيس الحزب الجيد المعارض فى تركيا، التي  شاركت في برنامج  منبهات الذي يقدمه الصحفي اسماعيل كوتشوك كايا  على قناة Fox TV، حملة المساعدة التي أطلقها أمس رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

 

وقالت  أكشنر إن الأموال التي سيتم دفعها للمقاولين هذا العام تبلغ حوالي 21 مليار ليرة لمدة 3 أشهر  على الأقل، مضيفة "لا تدفع دولتنا لهؤلاء الأشخاص. واقتراحي لأردوغان ليس كافيًا ان يتبرع  بالمرتب ، يجب عليه التبرع بالطائرة القطرية على الفور".

 

وتابعت "لسوء الحظ ، لم يواجه الحزب الحاكم أزمات ضخمة بخلاف الاقتصاد في حكم 18 عامًا. لا يمكنني القول أنهم ناجحون للغاية في إدارة الأزمات. كانت لديهم لغة سياسية تمييزية ، بدلاً من الحصول على أصوات من خلال الوحدة والتضامن ، حصلوا على أصوات من خلال الاستقطاب. لقد واجهوا صعوبات في الوحدة والعمل الجماعي ، وقد أوصيت برئاسة المحافظين بتشكيل لجنة صحية في كل محافظة."

 

وأوضحت أن المواطن التركى يريد أن يرى الدولة معه، مؤكدة أنه لو أعلن أردوغان الحجر الإلزامي لحظر التجول فى البلاد لمدة 3 أسابيع لأصبحت  بعض الأمور تسير على ما يرام.


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