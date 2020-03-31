"مصر بخير بشبابها".. مبادرة لتوزيع 20 ألف رغيف على المواطنين بالعاشر

الشرقية - فتحية الديب

إيمانا بدوره فى المشاركة المجتمعية لمواجهة الأزمة التى تمر بها البلاد ، قام جهاز العاشر من رمضان ، برئاسة المهندس خالد شاهين ، رئيس الجهاز ، بالتعاون بين المواطنين ، من خلال "مبادرة شباب إتحاد شاغلى الإسكان الإجتماعى بالمجاوره 70 ، فى الحد من التجمعات وتكدس السكان على منافذ بيع الخبز، فقد قام شباب المجاورة بتعبئة حوالى 20000 رغيف عيش ، وتوزيعها على الشقق على مدار خمسة أيام متواصلة ، حرصا على صحة المواطنين وعدم تكدسهم على منافذ الخبز ، كإجراء إحترازى لمواجهة فيروس كورونا ومنع إنتشار العدوي .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وأكد المحافظ أن المحافظة جادة فى تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وملتزمة بتطبيق بكافه بنودها بالتعاون مع القوات الشرطية ولجان المتابعة الميدانية وكذلك لجان المتابعة المشكلة فى جميع المراكز والمدن والأحياء.

ناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين على مستوى المحافظة تطبيق والالتزام بكافه القرارات الاستباقية التى تتخذها الحكومة المصرية والتى من شانها تقليل فرص الإصابه وانتشار العدوى ومن ثم الحفاظ على سلامه و حياه المواطنين.

مخابز العاشر من رمضان

تعبئة الخبز داخل أكياس استعداداً لتوزيعه على المواطنين

شباب المجاورة 70 يحملون أكياس الخبز لتوصيلها للمنازل

الشباب أثناء توزيعهم الخبز